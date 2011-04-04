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Shaman написав:особенно, когда их можно получить нахаляву
У них украли нахаляву, поэтому тут всё обыденно и банально. Я не знаю, а кто-то реально сомневается, что деньги Суркисам вернут ? С нашими судами зелёная команда еще как-то может порешать, но Суркис сказал, что дальше будут международные суды.
Естественно. 250 миллионов долларов - это слишком большая сумма, чтобы забыть о ней, как о газетке забытой на лавочке.
Апетити ростуть:
$350 млн за рахунок держави. Компанії Суркісів збільшили позов до ПриватБанку на $102 млн. Компанії, афілійовані з сім'єю Григорія і Ігоря Суркісів збільшили позовні вимоги до ПриватБанку на $102 млн. Таким чином, загальна сума, яку Суркіси намагаються стягнути з ПриватБанку, досягла $350 млн. Джерела НВ Бізнес стверджують, що не виключена спроба списати ці кошти з коррахунку ПриватБанку в НБУ. У прес-службі ПриватБанку відзначили, що позивачі змінили свої вимоги, виходячи з розрахунку відсотків у розмірі 13% https://nv.ua/ukr/biz/finance/surkisi-p ... 04671.html
Не треба було для привату робити винятки, а банкротити як і всіх, можна попередньо підняти розмір фонду, гарантії ФОпам та юрикам. Тоді би братани та екс-супруги екс-власника сиділи би в якійсь там черзі і з претензіями до Ко і Бо, а не до держави.
omb написав:Ой+ а на каком основании гарантии фопам и юрикам? в других банках они благополучно погорели
Так, і це не було добре. По факту, щоб не мати дуже серйозних проблем в економіці, чого якраз і намагались уникнути націоналізацією, можна було підстелити соломки і не тільки для привату. Але сама процедура банкрутства дала би змогу тепер не мати проблем з незадоволеними мільярдерами. Доказуй тепер, що ті гроші були виведені з того ж привату шахрайськими схемами кільканадцять років взад, чи вони пов'язані особи.