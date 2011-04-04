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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 07 сер, 2020 11:10
_hunter написав: jump написав:
Гриценюк майже 20 років працює в ІТ-секторі. Керував технологічними підрозділами
як в банках (Укрсоцбанк, Райффайзен Банк Аваль, Платинум Банк
) та Національному банку України.
Интересно: первого и третьего уже "нет". Да и второй покупателя с 13-го года ищет. Не в "незаменимом" ли тут дело?..
я не был клиентом УкрСоца, а у Райфа и Pt были прекрасные ИБ по функционалу и интерфейсу.
А сейчас у Райфа вааще один из лучших ИБ
... делайте хоть что-нибудь!
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