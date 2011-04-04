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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 07 сер, 2020 11:10
_hunter написав: jump написав:
Гриценюк майже 20 років працює в ІТ-секторі. Керував технологічними підрозділами
як в банках (Укрсоцбанк, Райффайзен Банк Аваль, Платинум Банк
) та Національному банку України.
Интересно: первого и третьего уже "нет". Да и второй покупателя с 13-го года ищет. Не в "незаменимом" ли тут дело?..
я не был клиентом УкрСоца, а у Райфа и Pt были прекрасные ИБ по функционалу и интерфейсу.
А сейчас у Райфа вааще один из лучших ИБ
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 07 сер, 2020 11:52
clientage написав: _hunter написав: jump написав:
Гриценюк майже 20 років працює в ІТ-секторі. Керував технологічними підрозділами
як в банках (Укрсоцбанк, Райффайзен Банк Аваль, Платинум Банк
) та Національному банку України.
Интересно: первого и третьего уже "нет". Да и второй покупателя с 13-го года ищет. Не в "незаменимом" ли тут дело?..
я не был клиентом УкрСоца, а у Райфа и Pt были прекрасные ИБ по функционалу и интерфейсу.А сейчас у Райфа вааще один из лучших ИБ
Вот это чудовище a la welcome from девяностые, которое даже в табы "не смогло" (я про Авалевский ИБ для ФОПов, если что) -- это "прекрасные ИБ"? -- ну ОК...
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_hunter
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Додано: П'ят 07 сер, 2020 12:05
И что такого уникального он сделал?
Ушёл? Да и *** с ним. Плакать не будем
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Додано: П'ят 07 сер, 2020 14:20
Український олігарх Ігор Коломойський відповів на звинувачення у крадіжці мільярдів доларів з ПриватБанку. Напередодні ці обвинувачення йому пред’явив Мін’юст США.
У коментарі hromadske Коломойський зазначив, що усі кошти, про які каже американське відомство, були інвестовані з власних доходів.https://news.finance.ua/ua/news/-/47612 ... ryvatbanku
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Додано: П'ят 07 сер, 2020 21:03
clientage написав: _hunter написав: jump написав:
Гриценюк майже 20 років працює в ІТ-секторі. Керував технологічними підрозділами
як в банках (Укрсоцбанк, Райффайзен Банк Аваль, Платинум Банк
) та Національному банку України.
Интересно: первого и третьего уже "нет". Да и второй покупателя с 13-го года ищет. Не в "незаменимом" ли тут дело?..
я не был клиентом УкрСоца, а у Райфа и Pt были прекрасные ИБ по функционалу и интерфейсу.
А сейчас у Райфа вааще один из лучших ИБ
правда у Аваля один из лучших ИБ по Вашему мнению?
ну не знаю, я сильно не юзал, но каких-то плюшек не заметил...
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Shaman
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Додано: П'ят 07 сер, 2020 21:07
freeze написав: Shaman написав:
особенно, когда их можно получить нахаляву
У них украли нахаляву, поэтому тут всё обыденно и банально.
Я не знаю, а кто-то реально сомневается, что деньги Суркисам вернут ?
С нашими судами зелёная команда еще как-то может порешать, но Суркис сказал, что дальше будут международные суды.
слишком самоуверенное заявление - больше похоже, что все-таки связанные лица - 250 лямов депозит просто так - ха-ха
как раз международные суды имеют практику анализа таких хитросделанных бизнесменов - как Беню раскатали в Америке
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Shaman
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