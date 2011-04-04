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Shaman написав:особенно, когда их можно получить нахаляву
У них украли нахаляву, поэтому тут всё обыденно и банально. Я не знаю, а кто-то реально сомневается, что деньги Суркисам вернут ? С нашими судами зелёная команда еще как-то может порешать, но Суркис сказал, что дальше будут международные суды.
слишком самоуверенное заявление - больше похоже, что все-таки связанные лица - 250 лямов депозит просто так - ха-ха как раз международные суды имеют практику анализа таких хитросделанных бизнесменов - как Беню раскатали в Америке
Shaman написав:особенно, когда их можно получить нахаляву
У них украли нахаляву, поэтому тут всё обыденно и банально. Я не знаю, а кто-то реально сомневается, что деньги Суркисам вернут ? С нашими судами зелёная команда еще как-то может порешать, но Суркис сказал, что дальше будут международные суды.
слишком самоуверенное заявление - больше похоже, что все-таки связанные лица - 250 лямов депозит просто так - ха-ха как раз международные суды имеют практику анализа таких хитросделанных бизнесменов - как Беню раскатали в Америке
Да, Березовский тоже так самоуверенно думал. А потом оказалось, что английскому суду до сраки Путин, политика, где кого в Америке раскатывают. Удивительный независимый суд. Упёрли Шариковы у бизнесмена четверть миллиарда долларов и думают, что традиции 1917 года сильны в Лондоне ? Серьёзно )))