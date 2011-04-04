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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 999100010011002
Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 11:10

  _hunter написав:
  jump написав:Гриценюк майже 20 років працює в ІТ-секторі. Керував технологічними підрозділами як в банках (Укрсоцбанк, Райффайзен Банк Аваль, Платинум Банк) та Національному банку України.

Интересно: первого и третьего уже "нет". Да и второй покупателя с 13-го года ищет. Не в "незаменимом" ли тут дело?..

я не был клиентом УкрСоца, а у Райфа и Pt были прекрасные ИБ по функционалу и интерфейсу.
А сейчас у Райфа вааще один из лучших ИБ :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 11:52

  clientage написав:
  _hunter написав:
  jump написав:Гриценюк майже 20 років працює в ІТ-секторі. Керував технологічними підрозділами як в банках (Укрсоцбанк, Райффайзен Банк Аваль, Платинум Банк) та Національному банку України.

Интересно: первого и третьего уже "нет". Да и второй покупателя с 13-го года ищет. Не в "незаменимом" ли тут дело?..

я не был клиентом УкрСоца, а у Райфа и Pt были прекрасные ИБ по функционалу и интерфейсу.
А сейчас у Райфа вааще один из лучших ИБ :wink:

Вот это чудовище a la welcome from девяностые, которое даже в табы "не смогло" (я про Авалевский ИБ для ФОПов, если что) -- это "прекрасные ИБ"? -- ну ОК...
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 12:05

И что такого уникального он сделал?
Ушёл? Да и *** с ним. Плакать не будем :)
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 14:20

  jump написав:Мін’юст США звинуватив Коломойського в крадіжках та відмиванні мільярдів з Приватбанку
https://www.pravda.com.ua/news/2020/08/6/7262064/



Український олігарх Ігор Коломойський відповів на звинувачення у крадіжці мільярдів доларів з ПриватБанку. Напередодні ці обвинувачення йому пред’явив Мін’юст США.

У коментарі hromadske Коломойський зазначив, що усі кошти, про які каже американське відомство, були інвестовані з власних доходів.
https://news.finance.ua/ua/news/-/47612 ... ryvatbanku
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 21:03

  clientage написав:
  _hunter написав:
  jump написав:Гриценюк майже 20 років працює в ІТ-секторі. Керував технологічними підрозділами як в банках (Укрсоцбанк, Райффайзен Банк Аваль, Платинум Банк) та Національному банку України.

Интересно: первого и третьего уже "нет". Да и второй покупателя с 13-го года ищет. Не в "незаменимом" ли тут дело?..

я не был клиентом УкрСоца, а у Райфа и Pt были прекрасные ИБ по функционалу и интерфейсу.
А сейчас у Райфа вааще один из лучших ИБ :wink:


правда у Аваля один из лучших ИБ по Вашему мнению?
ну не знаю, я сильно не юзал, но каких-то плюшек не заметил...
Shaman
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 21:07

  freeze написав:
  Shaman написав:особенно, когда их можно получить нахаляву


У них украли нахаляву, поэтому тут всё обыденно и банально.
Я не знаю, а кто-то реально сомневается, что деньги Суркисам вернут ?
С нашими судами зелёная команда еще как-то может порешать, но Суркис сказал, что дальше будут международные суды.


слишком самоуверенное заявление - больше похоже, что все-таки связанные лица - 250 лямов депозит просто так - ха-ха
как раз международные суды имеют практику анализа таких хитросделанных бизнесменов - как Беню раскатали в Америке :D
Shaman
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 22:50

  greenozon написав:
  jump написав:Мін’юст США звинуватив Коломойського в крадіжках та відмиванні мільярдів з Приватбанку
https://www.pravda.com.ua/news/2020/08/6/7262064/



Український олігарх Ігор Коломойський відповів на звинувачення у крадіжці мільярдів доларів з ПриватБанку. Напередодні ці обвинувачення йому пред’явив Мін’юст США.

У коментарі hromadske Коломойський зазначив, що усі кошти, про які каже американське відомство, були інвестовані з власних доходів.
https://news.finance.ua/ua/news/-/47612 ... ryvatbanku

Захоплююча історія про те, як Коломойський та Боголюбов крали гроші з Приватбанка (за версією американських прокурорів)
https://texty.org.ua/articles/101615/za ... rokuroriv/
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 23:00

Re: Байки про банки і не тільки....

Shaman написав:
  freeze написав:
  Shaman написав:особенно, когда их можно получить нахаляву


У них украли нахаляву, поэтому тут всё обыденно и банально.
Я не знаю, а кто-то реально сомневается, что деньги Суркисам вернут ?
С нашими судами зелёная команда еще как-то может порешать, но Суркис сказал, что дальше будут международные суды.


слишком самоуверенное заявление - больше похоже, что все-таки связанные лица - 250 лямов депозит просто так - ха-ха
как раз международные суды имеют практику анализа таких хитросделанных бизнесменов - как Беню раскатали в Америке :D


Да, Березовский тоже так самоуверенно думал. А потом оказалось, что английскому суду до сраки Путин, политика, где кого в Америке раскатывают.
Удивительный независимый суд.
Упёрли Шариковы у бизнесмена четверть миллиарда долларов и думают, что традиции 1917 года сильны в Лондоне ? Серьёзно ))) :lol:
freeze
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