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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 08 сер, 2020 00:17
uaprofi написав:
а кто из банков в субботу уже сумеет отправить и принять СЭП?
уже есть такие?
Вами так горячо любимая Альфа - самая первая!
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Додано: Суб 08 сер, 2020 00:34
uaprofi написав:
а кто из банков в субботу уже сумеет отправить и принять СЭП?
уже есть такие?
Как минимум, аваль и альфа. Бегемот только принимает.
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