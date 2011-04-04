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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 08 сер, 2020 00:17
uaprofi написав:
а кто из банков в субботу уже сумеет отправить и принять СЭП?
уже есть такие?
Вами так горячо любимая Альфа - самая первая!
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Vorlon
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Додано: Суб 08 сер, 2020 00:34
uaprofi написав:
а кто из банков в субботу уже сумеет отправить и принять СЭП?
уже есть такие?
Как минимум, альфа, моно, аваль. Бегемот только принимает.
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Bosstone
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Додано: Суб 08 сер, 2020 05:58
uaprofi написав:
а кто из банков в субботу уже сумеет отправить и принять СЭП?
уже есть такие?
Пока что не известно чтобы кто-то даже просто работал за пределами "стандартного" операционного дня 9-17, тоесть чтобы созданный например в три ночи платеж сразу отмечался как проведенный или чтобы наоборот деньги в три часа ночи были зачислены на счёт клиента.
А так со слов НБУ уже в первый день работы все ~70 банков проводили платежи в режиме 23/7.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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Додано: Суб 08 сер, 2020 10:04
freeze написав: Shaman написав: freeze написав:
У них украли нахаляву, поэтому тут всё обыденно и банально.
Я не знаю, а кто-то реально сомневается, что деньги Суркисам вернут ?
С нашими судами зелёная команда еще как-то может порешать, но Суркис сказал, что дальше будут международные суды.
слишком самоуверенное заявление - больше похоже, что все-таки связанные лица - 250 лямов депозит просто так - ха-ха
как раз международные суды имеют практику анализа таких хитросделанных бизнесменов - как Беню раскатали в Америке
Да, Березовский тоже так самоуверенно думал. А потом оказалось, что английскому суду до сраки Путин, политика, где кого в Америке раскатывают.
Удивительный независимый суд.
Упёрли Шариковы у бизнесмена четверть миллиарда долларов и думают, что традиции 1917 года сильны в Лондоне ? Серьёзно )))
Вы тут все с ног на голову перевернули - мастерство демагогии
запасаемся попкорном - посмотрим, чем закончится первая серия американских судов
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Shaman
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Додано: Суб 08 сер, 2020 10:07
Shaman написав: freeze написав:
Shaman написав:[quote="5031481:freeze"]
У них украли нахаляву, поэтому тут всё обыденно и банально.
Я не знаю, а кто-то реально сомневается, что деньги Суркисам вернут ?
С нашими судами зелёная команда еще как-то может порешать, но Суркис сказал, что дальше будут международные суды.
слишком самоуверенное заявление - больше похоже, что все-таки связанные лица - 250 лямов депозит просто так - ха-ха
как раз международные суды имеют практику анализа таких хитросделанных бизнесменов - как Беню раскатали в Америке
Да, Березовский тоже так самоуверенно думал. А потом оказалось, что английскому суду до сраки Путин, политика, где кого в Америке раскатывают.
Удивительный независимый суд.
Упёрли Шариковы у бизнесмена четверть миллиарда долларов и думают, что традиции 1917 года сильны в Лондоне ? Серьёзно )))
Вы тут все с ног на голову перевернули - мастерство демагогии
запасаемся попкорном - посмотрим, чем закончится первая серия американских судов
[/quote]
Причем тут американские суды ?
Суркисы туда не будут подавать иски.
Может вы впридачу к любви к национализациям еще и не различаете еврейские фамилии ? Так они разные у каждого человека.
На основании чего у Суркисов уперли депозитов на 250 млн долларов ? На основании того, что у Суркиса 8 процентов акций 1＋1, а мажоритарным акционером является Коломойский ? Как то напоминает беспредельные 90-е годы.
А депозиты у бывшей жены второго Суркиса уперли на основании того, что она 42 года назад была его женой и 41 год назад они развелись ?
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freeze
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Додано: Суб 08 сер, 2020 11:40
freeze написав: Shaman написав: freeze написав:
Да, Березовский тоже так самоуверенно думал. А потом оказалось, что английскому суду до сраки Путин, политика, где кого в Америке раскатывают.
Удивительный независимый суд.
Упёрли Шариковы у бизнесмена четверть миллиарда долларов и думают, что традиции 1917 года сильны в Лондоне ? Серьёзно )))
Вы тут все с ног на голову перевернули - мастерство демагогии
запасаемся попкорном - посмотрим, чем закончится первая серия американских судов
Причем тут американские суды ?
Суркисы туда не будут подавать иски.
Может вы впридачу к любви к национализациям еще и не различаете еврейские фамилии ? Так они разные у каждого человека.
На основании чего у Суркисов уперли депозитов на 250 млн долларов ? На основании того, что у Суркиса 8 процентов акций 1＋1, а мажоритарным акционером является Коломойский ? Как то напоминает беспредельные 90-е годы.
А депозиты у бывшей жены второго Суркиса уперли на основании того, что она 42 года назад была его женой и 41 год назад они развелись ?
не приписывайте мне того, чего нет;)
если Вы читали мои сообщения, то в целом я сторонник либертарианских идей. но свобода не значит, что можно свободно "нажухивать" остальных.
национализация Привата - тема на многабукаф, а если вкратце, то у вменяемых людей нет сомнений что Беня вывел деньги на подконтрольные фирмы - то бишь кинул всех деполюдей Привата - на форуме очень трепетно относятся к правам деполюдей)))
тут выше предлагали, что Приват надо обанкротить, а не национализировать - но было бы такое цунами, что бесполезно гадать, чем бы закончилось. Фонда гарантирования на всех бы точно не хватило
а связь Суркисов и Бени - я думаю там намного больше пересечений, чем 1+1 - было бы интересно послушать в открытом английском суде. про американские суды Вы же сразу поняли, о ком речь, все связано - там тоже может много интересного всплыть.
по жене Суркиса - Вы никогда не слышали, как записывают активы на родственников?
я уж молчу, а как она заработала этот депозит)))
и про бизнесмена повеселили - у нас пока к сожалению олигархи(((
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Shaman
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Додано: Суб 08 сер, 2020 12:53
uaprofi написав:а кто из банков в субботу уже сумеет отправить и принять СЭП?
уже есть такие?
Сьогоднішній тест із вказаних Bosstone
.
Альфа на Моно: 9.18 - 12.27
Аваль на Альфу: 9.52-12.10
Моно на Альфу: 9.21- ще в дорозі.
Першим двом плюс за роботу СЕП 23/7, а Моно поки що під питанням.
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stryzhko
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