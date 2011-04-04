Додано: Суб 08 сер, 2020 11:40

freeze написав: Shaman написав: freeze написав:

Да, Березовский тоже так самоуверенно думал. А потом оказалось, что английскому суду до сраки Путин, политика, где кого в Америке раскатывают.

Удивительный независимый суд.

Упёрли Шариковы у бизнесмена четверть миллиарда долларов и думают, что традиции 1917 года сильны в Лондоне ? Серьёзно ))) Да, Березовский тоже так самоуверенно думал. А потом оказалось, что английскому суду до сраки Путин, политика, где кого в Америке раскатывают.Удивительный независимый суд.Упёрли Шариковы у бизнесмена четверть миллиарда долларов и думают, что традиции 1917 года сильны в Лондоне ? Серьёзно )))



Вы тут все с ног на голову перевернули - мастерство демагогии

запасаемся попкорном - посмотрим, чем закончится первая серия американских судов Вы тут все с ног на голову перевернули - мастерство демагогиизапасаемся попкорном - посмотрим, чем закончится первая серия американских судов



Причем тут американские суды ?

Суркисы туда не будут подавать иски.

Может вы впридачу к любви к национализациям еще и не различаете еврейские фамилии ? Так они разные у каждого человека.

На основании чего у Суркисов уперли депозитов на 250 млн долларов ? На основании того, что у Суркиса 8 процентов акций 1＋1, а мажоритарным акционером является Коломойский ? Как то напоминает беспредельные 90-е годы.

А депозиты у бывшей жены второго Суркиса уперли на основании того, что она 42 года назад была его женой и 41 год назад они развелись ? Причем тут американские суды ?Суркисы туда не будут подавать иски.Может вы впридачу к любви к национализациям еще и не различаете еврейские фамилии ? Так они разные у каждого человека.На основании чего у Суркисов уперли депозитов на 250 млн долларов ? На основании того, что у Суркиса 8 процентов акций 1＋1, а мажоритарным акционером является Коломойский ? Как то напоминает беспредельные 90-е годы.А депозиты у бывшей жены второго Суркиса уперли на основании того, что она 42 года назад была его женой и 41 год назад они развелись ?

не приписывайте мне того, чего нет;)если Вы читали мои сообщения, то в целом я сторонник либертарианских идей. но свобода не значит, что можно свободно "нажухивать" остальных.национализация Привата - тема на многабукаф, а если вкратце, то у вменяемых людей нет сомнений что Беня вывел деньги на подконтрольные фирмы - то бишь кинул всех деполюдей Привата - на форуме очень трепетно относятся к правам деполюдей)))тут выше предлагали, что Приват надо обанкротить, а не национализировать - но было бы такое цунами, что бесполезно гадать, чем бы закончилось. Фонда гарантирования на всех бы точно не хватилоа связь Суркисов и Бени - я думаю там намного больше пересечений, чем 1+1 - было бы интересно послушать в открытом английском суде. про американские суды Вы же сразу поняли, о ком речь, все связано - там тоже может много интересного всплыть.по жене Суркиса - Вы никогда не слышали, как записывают активы на родственников?я уж молчу, а как она заработала этот депозит)))и про бизнесмена повеселили - у нас пока к сожалению олигархи(((