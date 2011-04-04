Bosstone написав:А где вы смотрите квитанции?
У списку транзакцій по карті/Надіслати квитанцію.
Або по 16-значному коду завантажити з chek.gov.ua
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Додано: Нед 09 сер, 2020 02:03
Re: Байки про банки і не тільки....
У списку транзакцій по карті/Надіслати квитанцію.
Або по 16-значному коду завантажити з chek.gov.ua
Додано: Нед 09 сер, 2020 03:20
stryzhko
Так меня квитанция отправителя не интересует. У монобанка сейчас перевод до 22.30 отправляется тем же числом. Я отправил вовремя. А вы наверно позже отправляли?
Мне вот интересно, когда поступление проведется у получателя:
а) алла сепку зачислила на карту через час после отправки, но по счету пока не провела,
б) бегемот так и не зачислил, несмотря на обещания поддержки.
Додано: Нед 09 сер, 2020 08:07
Re: Байки про банки і не тільки....
Час відправки й відображення на балансі в отримувачів у першому ж пості. З тих трьох банків відправляв з 9 до 10 ранку суботи і з Аваля на Альфу кошти дійшли, а з Моно - ні, тому мене більше цікавить дата валютування з вашої квитанції монобанка по якій кошти зайшли в Альфу.
Додано: Нед 09 сер, 2020 08:36
stryzhko
У меня дата валютирования в квитанции на отправку 08.08.2020. Использовал прямые реквизиты.
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