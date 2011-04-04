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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1001100210031004
Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 02:03

Re: Байки про банки і не тільки....

Bosstone написав:А где вы смотрите квитанции?

У списку транзакцій по карті/Надіслати квитанцію.
Або по 16-значному коду завантажити з chek.gov.ua
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 03:20

stryzhko
Так меня квитанция отправителя не интересует. У монобанка сейчас перевод до 22.30 отправляется тем же числом. Я отправил вовремя. А вы наверно позже отправляли?

Мне вот интересно, когда поступление проведется у получателя:
а) алла сепку зачислила на карту через час после отправки, но по счету пока не провела, 8)
б) бегемот так и не зачислил, несмотря на обещания поддержки. :twisted:
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 08:07

Re: Байки про банки і не тільки....

Bosstone написав: У монобанка сейчас перевод до 22.30 отправляется тем же числом. Я отправил вовремя. А вы наверно позже отправляли?

Час відправки й відображення на балансі в отримувачів у першому ж пості. З тих трьох банків відправляв з 9 до 10 ранку суботи і з Аваля на Альфу кошти дійшли, а з Моно - ні, тому мене більше цікавить дата валютування з вашої квитанції монобанка по якій кошти зайшли в Альфу.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 08:36

stryzhko
У меня дата валютирования в квитанции на отправку 08.08.2020. Использовал прямые реквизиты.
Bosstone
 
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