Bosstone написав:А где вы смотрите квитанции?
У списку транзакцій по карті/Надіслати квитанцію.
Або по 16-значному коду завантажити з chek.gov.ua
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Додано: Нед 09 сер, 2020 02:03
Re: Байки про банки і не тільки....
У списку транзакцій по карті/Надіслати квитанцію.
Або по 16-значному коду завантажити з chek.gov.ua
Додано: Нед 09 сер, 2020 03:20
stryzhko
Так меня квитанция отправителя не интересует. У монобанка сейчас перевод до 22.30 отправляется тем же числом. Я отправил вовремя. А вы наверно позже отправляли?
Мне вот интересно, когда поступление проведется у получателя:
а) алла сепку зачислила на карту через час после отправки, но по счету пока не провела,
б) бегемот так и не зачислил, несмотря на обещания поддержки.
Додано: Нед 09 сер, 2020 08:07
Re: Байки про банки і не тільки....
Час відправки й відображення на балансі в отримувачів у першому ж пості. З тих трьох банків відправляв з 9 до 10 ранку суботи і з Аваля на Альфу кошти дійшли, а з Моно - ні, тому мене більше цікавить дата валютування з вашої квитанції монобанка по якій кошти зайшли в Альфу.
Додано: Нед 09 сер, 2020 08:36
stryzhko
У меня дата валютирования в квитанции на отправку 08.08.2020. Использовал прямые реквизиты.
Додано: Нед 09 сер, 2020 13:41
Печерський районний суд Києва за підсумками засідання 6 серпня переніс на 14 серпня розгляд позову офшорних компаній братів Суркісів про порядок виконання рішення суду від 2017 року про зобов'язання Приватбанку обслуговувати їх депозити, розміщені в 2012-2014 рр. на рахунках кіпрської філії фінустанови.
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Додано: Нед 09 сер, 2020 14:59
За даними НБУ, на 01.07.2020 найбільший борг по рефінансуванню серед платоспроможних банків був у банку "Південний" - 2,3 млрд грн (на початок року відповідної заборгованості перед регулятором у фінустанови не було).
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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