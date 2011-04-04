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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1001100210031004
Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 02:03

Re: Байки про банки і не тільки....

Bosstone написав:А где вы смотрите квитанции?

У списку транзакцій по карті/Надіслати квитанцію.
Або по 16-значному коду завантажити з chek.gov.ua
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 03:20

stryzhko
Так меня квитанция отправителя не интересует. У монобанка сейчас перевод до 22.30 отправляется тем же числом. Я отправил вовремя. А вы наверно позже отправляли?

Мне вот интересно, когда поступление проведется у получателя:
а) алла сепку зачислила на карту через час после отправки, но по счету пока не провела, 8)
б) бегемот так и не зачислил, несмотря на обещания поддержки. :twisted:
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 08:07

Re: Байки про банки і не тільки....

Bosstone написав: У монобанка сейчас перевод до 22.30 отправляется тем же числом. Я отправил вовремя. А вы наверно позже отправляли?

Час відправки й відображення на балансі в отримувачів у першому ж пості. З тих трьох банків відправляв з 9 до 10 ранку суботи і з Аваля на Альфу кошти дійшли, а з Моно - ні, тому мене більше цікавить дата валютування з вашої квитанції монобанка по якій кошти зайшли в Альфу.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 08:36

stryzhko
У меня дата валютирования в квитанции на отправку 08.08.2020. Использовал прямые реквизиты.
Bosstone
 
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Печерський районний суд Києва за підсумками засідання 6 серпня переніс на 14 серпня розгляд позову офшорних компаній братів Суркісів про порядок виконання рішення суду від 2017 року про зобов'язання Приватбанку обслуговувати їх депозити, розміщені в 2012-2014 рр. на рахунках кіпрської філії фінустанови.
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Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 14:59

За даними НБУ, на 01.07.2020 найбільший борг по рефінансуванню серед платоспроможних банків був у банку "Південний" - 2,3 млрд грн (на початок року відповідної заборгованості перед регулятором у фінустанови не було).
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 08:34

Re: Байки про банки і не тільки....

Bosstone написав:stryzhko
У меня дата валютирования в квитанции на отправку 08.08.2020. Использовал прямые реквизиты.

Тому ваш платіж і дійшов в суботу. В мене реквізити теж прямі(принаймні на ці ж самі відправляв з Аваля і все дійшло в суботу). А от з Моно таки дійшов лише щойно у 8.25 в Альфу. Від чого залежить поки невідомо, тому СЕП 23/7 від моно у вихідні під питанням.
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 13:45

Ставки по гривневым депозитам резко упали. Обзор рынка

https://finance.liga.net/bank/novosti/s ... bzor-rynka
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 14:13

  jump написав:https://finance.liga.net/bank/novosti/stavki-po-grivnevym-depozitam-rezko-upali-obzor-rynka


Как теперь зарабатывать пассивный доход?
Если сникнет парус -
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 14:55

  Investor_K написав:
  jump написав:https://finance.liga.net/bank/novosti/stavki-po-grivnevym-depozitam-rezko-upali-obzor-rynka


Как теперь зарабатывать пассивный доход?

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