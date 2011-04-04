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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1002100310041005
Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 23:57

  jump написав:https://finance.liga.net/bank/novosti/stavki-po-grivnevym-depozitam-rezko-upali-obzor-rynka

Почему резко?
Ставки упали плавно.
Неделю назад я открыла в РIN-банке депозит по ставке 13,5% на год с пополнением.
Сегодня там же открыла еще один такой же депозит по ставке 12,5%
Т.е. ставки упали всего лишь на 1%.

А вот в банке Сич упали резко: было 13,5% а теперь 10,0%
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 00:38

  lubopytnaya написав:
  jump написав:https://finance.liga.net/bank/novosti/stavki-po-grivnevym-depozitam-rezko-upali-obzor-rynka

Почему резко?
Ставки упали плавно.
Неделю назад я открыла в РIN-банке депозит по ставке 13,5% на год с пополнением.
Сегодня там же открыла еще один такой же депозит по ставке 12,5%
Т.е. ставки упали всего лишь на 1%.

А вот в банке Сич упали резко: было 13,5% а теперь 10,0%


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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 01:33

Re: Байки про банки і не тільки....

  lubopytnaya написав:Неделю назад я открыла в РIN-банке депозит по ставке 13,5% на год с пополнением.
не будет обидно за бесцельно положенные средства? Доллар то ждут по 30
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 05:57

Re: Байки про банки і не тільки....

  lubopytnaya написав:Неделю назад я открыла в РIN-банке депозит по ставке 13,5% на год с пополнением.
Сегодня там же открыла еще один такой же депозит по ставке 12,5%
Т.е. ставки упали всего лишь на 1%.

Строго говоря, ставка упала на 1 процентный пункт, что составило 7.4% :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 09:45

  Сибарит написав:
  lubopytnaya написав:Неделю назад я открыла в РIN-банке депозит по ставке 13,5% на год с пополнением.
Сегодня там же открыла еще один такой же депозит по ставке 12,5%
Т.е. ставки упали всего лишь на 1%.

Строго говоря, ставка упала на 1 процентный пункт, что составило 7.4% :)

як правило, літом майже завжди падали ставки, і росли осінню, так що відкриваєте трьохмісячні депозити, і чекаєте на передноворічні "Миколайчики".
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 10:05

Re: Байки про банки і не тільки....

  flyman написав:чекаєте на передноворічні "Миколайчики".


Були винятки, коли "Миколайчики" прийшли без подарунків.
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 10:14

Великий банк виплатить 4,3 мільярда дивідендів всупереч рекомендації НБУ
Райффайзен банк Аваль планує направити на виплату дивідендів 4,27 мільярда гривень або 90% прибутку.

Про це банк повідомив у системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку, передає "Інтерфакс-Україна".

Відповідне питання внесене до порядку денного загальних дистанційних зборів акціонерів, призначених на 11 вересня.

Вказується, що з 4,75 млрд грн прибутку за 2019 рік банк планує направити 700 тис. грн (0,01%) на виплату дивідендів власникам привілейованих акцій і 474,1 млн грн (9,98%) - до резервного фонду.
jump
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 10:55

Re: Байки про банки і не тільки....

  jump написав:Великий банк виплатить 4,3 мільярда дивідендів всупереч рекомендації НБУ
Райффайзен банк Аваль планує направити на виплату дивідендів 4,27 мільярда гривень або 90% прибутку.


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