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Почему резко? Ставки упали плавно. Неделю назад я открыла в РIN-банке депозит по ставке 13,5% на год с пополнением. Сегодня там же открыла еще один такой же депозит по ставке 12,5% Т.е. ставки упали всего лишь на 1%.
А вот в банке Сич упали резко: было 13,5% а теперь 10,0%
Почему резко? Ставки упали плавно. Неделю назад я открыла в РIN-банке депозит по ставке 13,5% на год с пополнением. Сегодня там же открыла еще один такой же депозит по ставке 12,5% Т.е. ставки упали всего лишь на 1%.
А вот в банке Сич упали резко: было 13,5% а теперь 10,0%
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lubopytnaya написав:Неделю назад я открыла в РIN-банке депозит по ставке 13,5% на год с пополнением. Сегодня там же открыла еще один такой же депозит по ставке 12,5% Т.е. ставки упали всего лишь на 1%.
Строго говоря, ставка упала на 1 процентный пункт, что составило 7.4%
lubopytnaya написав:Неделю назад я открыла в РIN-банке депозит по ставке 13,5% на год с пополнением. Сегодня там же открыла еще один такой же депозит по ставке 12,5% Т.е. ставки упали всего лишь на 1%.
Строго говоря, ставка упала на 1 процентный пункт, что составило 7.4%
як правило, літом майже завжди падали ставки, і росли осінню, так що відкриваєте трьохмісячні депозити, і чекаєте на передноворічні "Миколайчики".