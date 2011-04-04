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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 11 сер, 2020 21:58
Скільки і на чому банки заробляли у першому півріччі
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Додано: Вів 11 сер, 2020 22:26
Его уже 5-7 лет как ждут по 30. Смелые в гривне за это время на депо увеличили суммы, что они уже и при долларе по 40 в плюсе останутся.
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