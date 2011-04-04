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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1003100410051006
Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 21:58

Скільки і на чому банки заробляли у першому півріччі
https://minfin.com.ua/ua/2020/08/11/50183697/
+50грн !
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 22:26

  Proofy написав:
  lubopytnaya написав:Неделю назад я открыла в РIN-банке депозит по ставке 13,5% на год с пополнением.
не будет обидно за бесцельно положенные средства? Доллар то ждут по 30

Его уже 5-7 лет как ждут по 30. Смелые в гривне за это время на депо увеличили суммы, что они уже и при долларе по 40 в плюсе останутся.
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 07:50

  Avril_ks написав:
  Proofy написав:
  lubopytnaya написав:Неделю назад я открыла в РIN-банке депозит по ставке 13,5% на год с пополнением.
не будет обидно за бесцельно положенные средства? Доллар то ждут по 30

Его уже 5-7 лет как ждут по 30. Смелые в гривне за это время на депо увеличили суммы, что они уже и при долларе по 40 в плюсе останутся.

Ті що сидять в гривні, вони ще девал з 8 на 27 "не обнулули".
А тут нова напасть на носі ПА40.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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