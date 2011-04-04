Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 11 сер, 2020 21:58
Скільки і на чому банки заробляли у першому півріччі
https://minfin.com.ua/ua/2020/08/11/50183697/
greenozon
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Додано: Вів 11 сер, 2020 22:26
Proofy написав: lubopytnaya написав:
Неделю назад я открыла в РIN-банке депозит по ставке 13,5% на год с пополнением.
не будет обидно за бесцельно положенные средства? Доллар то ждут по 30
Его уже 5-7 лет как ждут по 30. Смелые в гривне за это время на депо увеличили суммы, что они уже и при долларе по 40 в плюсе останутся.
Получи 50 грн за оформление карты А-банка https://a-bank.com.ua/t?a=5P4SOMZ5GSY0 Получи 50 грн за оформление карты Монобанка https://monobank.ua/r/zFK9jz
Avril_ks
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Додано: Сер 12 сер, 2020 07:50
Avril_ks написав: Proofy написав: lubopytnaya написав:
Неделю назад я открыла в РIN-банке депозит по ставке 13,5% на год с пополнением.
не будет обидно за бесцельно положенные средства? Доллар то ждут по 30
Его уже 5-7 лет как ждут по 30. Смелые в гривне за это время на депо увеличили суммы, что они уже и при долларе по 40 в плюсе останутся.
Ті що сидять в гривні, вони ще девал з 8 на 27 "не обнулули".
А тут нова напасть на носі ПА40.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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