Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 11 сер, 2020 21:58
Скільки і на чому банки заробляли у першому півріччі
https://minfin.com.ua/ua/2020/08/11/50183697/
greenozon
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Додано: Вів 11 сер, 2020 22:26
Proofy написав: lubopytnaya написав:
Неделю назад я открыла в РIN-банке депозит по ставке 13,5% на год с пополнением.
не будет обидно за бесцельно положенные средства? Доллар то ждут по 30
Его уже 5-7 лет как ждут по 30. Смелые в гривне за это время на депо увеличили суммы, что они уже и при долларе по 40 в плюсе останутся.
Получи 50 грн за оформление карты А-банка https://a-bank.com.ua/t?a=5P4SOMZ5GSY0 Получи 50 грн за оформление карты Монобанка https://monobank.ua/r/zFK9jz
Avril_ks
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Додано: Сер 12 сер, 2020 07:50
Avril_ks написав: Proofy написав: lubopytnaya написав:
Неделю назад я открыла в РIN-банке депозит по ставке 13,5% на год с пополнением.
не будет обидно за бесцельно положенные средства? Доллар то ждут по 30
Его уже 5-7 лет как ждут по 30. Смелые в гривне за это время на депо увеличили суммы, что они уже и при долларе по 40 в плюсе останутся.
Ті що сидять в гривні, вони ще девал з 8 на 27 "не обнулули".
А тут нова напасть на носі ПА40.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Додано: Сер 12 сер, 2020 10:37
flyman ті що сиділи в гривні по 8 за п’ять років жирку накопили. а взагалі якщо взяти з 2000 року і сидіти в гривні під 10% (різниця між ставками грн та юсд) то курс 37 дасть ті самі валютні накопичення.
mephala
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Додано: Сер 12 сер, 2020 11:16
mephala написав:
а взагалі якщо взяти з 2000 року і сидіти в гривні під 10% (різниця між ставками грн та юсд) то курс 37 дасть ті самі валютні накопичення.
"с 2000" - это подтасовка же.
почему с 2000 , а не с июля 1998, например ?
flysoulfly
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Додано: Сер 12 сер, 2020 11:19
flysoulfly не більше ніж підтасовка "девал з 8 на 27" а взагалі мене до 2000 курс цікавив по стільки по скільки =)
mephala
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Додано: Сер 12 сер, 2020 11:23
mephala написав: flysoulfly
а взагалі мене до 2000 курс цікавив по стільки по скільки =)
ну так и не надо начинать отсчет с периода условной "стабилизации после девала 1998+"
flysoulfly
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Додано: Сер 12 сер, 2020 11:26
flysoulfly написав: mephala написав: flysoulfly
а взагалі мене до 2000 курс цікавив по стільки по скільки =)
ну так и не надо начинать отсчет с периода условной "стабилизации после девала 1998+"
тобто коли інший автор почав відлік після девалу вас все влаштувало?
а мій відлік став поперек горла?
забавно
гюльчитай личко то открой
mephala
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Додано: Сер 12 сер, 2020 11:40
mephala написав: flysoulfly написав: mephala написав: flysoulfly
а взагалі мене до 2000 курс цікавив по стільки по скільки =)
ну так и не надо начинать отсчет с периода условной "стабилизации после девала 1998+"
тобто коли інший автор почав відлік після девалу вас все влаштувало?
нет
просто в нашей крайне нестабильной экзистенциально стране
любые теоретические расклады по инвестициям на такие длинные периоды
, как " с 2000" - вообще без смысла
flysoulfly
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