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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 12 сер, 2020 12:05
MASolomko написав:
А есть ли какой-то плюс в том, что банк отправляет СЭП с прямого счёта клиента?
Есть. Получатель сразу видит, от кого пришел платеж?
Сам нарывался на ситуацию, когда получатель полдня искал один из нескольких платежей, который пришел с транзитника.
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Сибарит
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Додано: Сер 12 сер, 2020 13:26
Сибарит написав:
Есть. Получатель сразу видит, от кого пришел платеж?
MASolomko написав:
А есть ли какой-то плюс в том, что банк отправляет СЭП с прямого счёта клиента?
Сам нарывался на ситуацию, когда получатель полдня искал один из нескольких платежей
, который пришел с транзитника.
Получателю глубоко фиолетово (обычно) "от кого" пришел платеж -- ему гараздо важнее "за что".
А поле "назначение платежа" в этой нелегкой работе никак не помогает?..
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