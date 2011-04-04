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Байки про банки
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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1004100510061007
Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 12:05

Re: Байки про банки і не тільки....

  MASolomko написав:А есть ли какой-то плюс в том, что банк отправляет СЭП с прямого счёта клиента?

Есть. Получатель сразу видит, от кого пришел платеж?
Сам нарывался на ситуацию, когда получатель полдня искал один из нескольких платежей, который пришел с транзитника.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 13:26

  Сибарит написав:
  MASolomko написав:А есть ли какой-то плюс в том, что банк отправляет СЭП с прямого счёта клиента?

Есть. Получатель сразу видит, от кого пришел платеж?
Сам нарывался на ситуацию, когда получатель полдня искал один из нескольких платежей, который пришел с транзитника.

Получателю глубоко фиолетово (обычно) "от кого" пришел платеж -- ему гараздо важнее "за что".

А поле "назначение платежа" в этой нелегкой работе никак не помогает?..
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 13:34

Re: Байки про банки і не тільки....

  _hunter написав:А поле "назначение платежа" в этой нелегкой работе никак не помогает?..
Если взять monobank, то при отправки платежа с прямых реквизитов в выписке отображается ФИО от кого. А с транзитного — "За реквізитами: поповнення картки". В обоих случаях назначение платежа нигде не светиться :D
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 14:11

Re: Байки про банки і не тільки....

  _hunter написав:А поле "назначение платежа" в этой нелегкой работе никак не помогает?..

Помогает, но работа остается нелегкой.
С назначением платежа есть другая проблема: необходимось указывать там плательщика уменьшает поле, доступное для необходимой информации. Иногда там бывает тесно.
С проблемами при отправке СЭП с котлового я сталкивался лично. Теперь предпочитаю для СЭП пользоваться услугами банков, которые отправляют непосредственно с моего счета.

ЗЫ Размера поля для назначения платежа все равно иногда не хватает.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 14:48

Re: Байки про банки і не тільки....

  Сибарит написав:Теперь предпочитаю для СЭП пользоваться услугами банков, которые отправляют непосредственно с моего счета.
Списком банков поделитесь?

Я знаю, что с прямых отправляют УкрСиббанк, Форвард банк, Конкорд банк.
А-Банк и монобанк — с транзитных.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 15:07

  MASolomko написав:
  Сибарит написав:Теперь предпочитаю для СЭП пользоваться услугами банков, которые отправляют непосредственно с моего счета.
Списком банков поделитесь?

Я знаю, что с прямых отправляют УкрСиббанк, Форвард банк, Конкорд банк.
А-Банк и монобанк — с транзитных.

У меня традиционно для СЭП служит ПроКредит.
Недавно, вроде, Альфа стала напрямую отправлять.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 17:30

Національний банк може підвищити облікову ставку в жовтні 2020 року в зв'язку з ростом інфляції, ослабленням гривні і припиненням програми Міжнародного валютного фонду в Україні.

Про це заявив глава департаменту макроекономічних досліджень інвестиційної групи ICU Сергій Ніколайчук, передає Інтерфакс-Україна.

"Я думаю, навряд чи Нацбанк робитиме це (підвищувати облікову ставку - ред.) у вересні на найближчому засіданні, я думаю, що швидше за ризики підвищення процентної ставки виростуть в жовтні, коли НБУ буде оновлювати свій макроекономічний прогноз", - сказав він в під час круглого столу Київської школи економіки в середу.

За його словами, НБУ при оновленні свого макроекономічного прогнозу буде змушений враховувати в тому числі збільшення мінімальної заробітної плати більш стрімкими темпами, ніж це враховується в поточному прогнозі, а також новий бюджет, ризики в продовженні програми з МВФ і реакцію фінансових ринків.

"Кабінет міністрів опублікував прогноз, і цей прогноз базується на тому, що середня мінімальна зарплата в наступному році буде на 30% приблизно вище і, відповідно, інфляційні ефекти від такого кроку можуть бути досить істотними", - додав Ніколайчук.
jump
 
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