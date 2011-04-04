Есть. Получатель сразу видит, от кого пришел платеж?
Сам нарывался на ситуацию, когда получатель полдня искал один из нескольких платежей, который пришел с транзитника.
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Додано: Сер 12 сер, 2020 12:05
Re: Байки про банки і не тільки....
Додано: Сер 12 сер, 2020 13:26
Получателю глубоко фиолетово (обычно) "от кого" пришел платеж -- ему гараздо важнее "за что".
А поле "назначение платежа" в этой нелегкой работе никак не помогает?..
Додано: Сер 12 сер, 2020 13:34
Re: Байки про банки і не тільки....
Если взять monobank, то при отправки платежа с прямых реквизитов в выписке отображается ФИО от кого. А с транзитного — "За реквізитами: поповнення картки". В обоих случаях назначение платежа нигде не светиться
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Додано: Сер 12 сер, 2020 14:11
Re: Байки про банки і не тільки....
Помогает, но работа остается нелегкой.
С назначением платежа есть другая проблема: необходимось указывать там плательщика уменьшает поле, доступное для необходимой информации. Иногда там бывает тесно.
С проблемами при отправке СЭП с котлового я сталкивался лично. Теперь предпочитаю для СЭП пользоваться услугами банков, которые отправляют непосредственно с моего счета.
ЗЫ Размера поля для назначения платежа все равно иногда не хватает.
Додано: Сер 12 сер, 2020 14:48
Re: Байки про банки і не тільки....
Списком банков поделитесь?
Я знаю, что с прямых отправляют УкрСиббанк, Форвард банк, Конкорд банк.
А-Банк и монобанк — с транзитных.
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Додано: Сер 12 сер, 2020 15:07
У меня традиционно для СЭП служит ПроКредит.
Недавно, вроде, Альфа стала напрямую отправлять.
Додано: Сер 12 сер, 2020 17:30
Національний банк може підвищити облікову ставку в жовтні 2020 року в зв'язку з ростом інфляції, ослабленням гривні і припиненням програми Міжнародного валютного фонду в Україні.
Про це заявив глава департаменту макроекономічних досліджень інвестиційної групи ICU Сергій Ніколайчук, передає Інтерфакс-Україна.
"Я думаю, навряд чи Нацбанк робитиме це (підвищувати облікову ставку - ред.) у вересні на найближчому засіданні, я думаю, що швидше за ризики підвищення процентної ставки виростуть в жовтні, коли НБУ буде оновлювати свій макроекономічний прогноз", - сказав він в під час круглого столу Київської школи економіки в середу.
За його словами, НБУ при оновленні свого макроекономічного прогнозу буде змушений враховувати в тому числі збільшення мінімальної заробітної плати більш стрімкими темпами, ніж це враховується в поточному прогнозі, а також новий бюджет, ризики в продовженні програми з МВФ і реакцію фінансових ринків.
"Кабінет міністрів опублікував прогноз, і цей прогноз базується на тому, що середня мінімальна зарплата в наступному році буде на 30% приблизно вище і, відповідно, інфляційні ефекти від такого кроку можуть бути досить істотними", - додав Ніколайчук.
Додано: Сер 12 сер, 2020 19:33
Re: Байки про банки і не тільки....
Рейтинг надійності банків за підсумками першої половини 2020 року
А-банк слабенький має.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Сер 12 сер, 2020 20:05
господа .. что за нах ...
на минсдохе появились данны за 2 квартал о доходах ...
глянул членов семьи что там ... у мамы (пенсионер 76 лет) - вот такое есть ...
никаких кешбеков, подарков и т.п. не получали
это шо? у кого то есть еще такое?
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Pig Lives Matter
Додано: Сер 12 сер, 2020 21:23
Re: Байки про банки і не тільки....
IMPRINTER, а у мамы нет карточки типа киевлянина? Просто другой шараш-конторы со словом "смарт" в голову не приходит.
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