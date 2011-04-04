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Байки про банки
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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1006100710081009
Повідомлення Додано: Чет 13 сер, 2020 12:07

  ol_zy написав:
  IMPRINTER написав:freeze

тока подавляющее большинство пожилых людей получает субсидию ... и тут можно это заметить

это если она исчезнет (откажут из-за доходов), а если немного станет меньше, то вряд ли пожилые каждый месяц высчитывают точную сумму (х.з. как ее вообще высчитать) - выплатили (назначили) какую-то сумму - ну и хорошо.


мне казалось, что в райсмобесе когдаподаешь на субсидию, сотрудник по ИНН субсидианта распечатывает вытяг с минсдоха и дает подписать ... а там будет видно ...
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Повідомлення Додано: Чет 13 сер, 2020 17:31

Ну что?
Смотрю НБУ и дальше продолжает политику сглаживания чрезмерных колебаний, ежедневно выкупая свои дежурные $20 млн и больше. Это радует, что разумный монетаризм взял вверх над купонсианством.
Теперь руководителю НБУ необходимо сделать 3 вещи:
1. На всех пресс-конференциях, интервью говорить о проведении дальнейшей политики разумного монетаризма, т. е. низкой инфляции до 5% в год и стабильности курса, т. к. это один из основ возрождения экономики или кредитования под 8 - 10% годовых.
2. Добиваться от ВР принятия Закона о защите прав кредиторов.
3. В знак в солидарности продолжения курса прекратить оказывать давление на Екатерину Рожкову, добиваясь ее отставки.

Или разве плохо, что цены за год практически не изменились, и тот, кто работает и зарабатывает, может позволить купить себе больше :roll:
Пора бы уже наконец понять, что залог успеха украинской экономики - это низкая инфляция и стабильный курс.
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 сер, 2020 18:24

  IMPRINTER написав:
  IMPRINTER написав:freeze

тока подавляющее большинство пожилых людей получает субсидию ... и тут можно это заметить

  ol_zy написав:это если она исчезнет (откажут из-за доходов), а если немного станет меньше, то вряд ли пожилые каждый месяц высчитывают точную сумму (х.з. как ее вообще высчитать) - выплатили (назначили) какую-то сумму - ну и хорошо.


мне казалось, что в райсмобесе когдаподаешь на субсидию, сотрудник по ИНН субсидианта распечатывает вытяг с минсдоха и дает подписать ... а там будет видно ...

уже вроде давно не надо, тем более субсидию автоматом переназначают, только приходит письмо мол на след. период назначено столько-то или отказано по причине. Вот только требуют справки приносить про состав семьи, хотя должны сами их брать в ОСББ.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Чет 13 сер, 2020 20:28

  ol_zy написав:
  IMPRINTER написав:
  IMPRINTER написав:freeze

тока подавляющее большинство пожилых людей получает субсидию ... и тут можно это заметить

  ol_zy написав:это если она исчезнет (откажут из-за доходов), а если немного станет меньше, то вряд ли пожилые каждый месяц высчитывают точную сумму (х.з. как ее вообще высчитать) - выплатили (назначили) какую-то сумму - ну и хорошо.


мне казалось, что в райсмобесе когдаподаешь на субсидию, сотрудник по ИНН субсидианта распечатывает вытяг с минсдоха и дает подписать ... а там будет видно ...

уже вроде давно не надо, тем более субсидию автоматом переназначают, только приходит письмо мол на след. период назначено столько-то или отказано по причине. Вот только требуют справки приносить про состав семьи, хотя должны сами их брать в ОСББ.


переназначают автоматом не во всех случаях ...
а вот справки никогда не просили отродясь .. видать от города зависит ...
у нас не нужно - оно само у них тянет ... этусправку в этом же ЦНАПе и выдают кому надо ... а так ее самаму по ЕЦП можно дома сформировать и распечатать на принтере, если надо
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Повідомлення Додано: Чет 13 сер, 2020 20:28

  ol_zy написав:
  IMPRINTER написав:
  IMPRINTER написав:freeze

тока подавляющее большинство пожилых людей получает субсидию ... и тут можно это заметить

  ol_zy написав:это если она исчезнет (откажут из-за доходов), а если немного станет меньше, то вряд ли пожилые каждый месяц высчитывают точную сумму (х.з. как ее вообще высчитать) - выплатили (назначили) какую-то сумму - ну и хорошо.


мне казалось, что в райсмобесе когдаподаешь на субсидию, сотрудник по ИНН субсидианта распечатывает вытяг с минсдоха и дает подписать ... а там будет видно ...

уже вроде давно не надо, тем более субсидию автоматом переназначают, только приходит письмо мол на след. период назначено столько-то или отказано по причине. Вот только требуют справки приносить про состав семьи, хотя должны сами их брать в ОСББ.


переназначают автоматом не во всех случаях ...
а вот справки никогда не просили отродясь .. видать от города зависит ...
у нас не нужно - оно само у них тянет ... этусправку в этом же ЦНАПе и выдают кому надо ... а так ее самаму по ЕЦП можно дома сформировать и распечатать на принтере, если надо
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Повідомлення Додано: Чет 13 сер, 2020 23:17

  IMPRINTER написав:
  ol_zy написав:
  IMPRINTER написав:freeze

тока подавляющее большинство пожилых людей получает субсидию ... и тут можно это заметить

  ol_zy написав:это если она исчезнет (откажут из-за доходов), а если немного станет меньше, то вряд ли пожилые каждый месяц высчитывают точную сумму (х.з. как ее вообще высчитать) - выплатили (назначили) какую-то сумму - ну и хорошо.
  IMPRINTER написав:
мне казалось, что в райсмобесе когдаподаешь на субсидию, сотрудник по ИНН субсидианта распечатывает вытяг с минсдоха и дает подписать ... а там будет видно ...

уже вроде давно не надо, тем более субсидию автоматом переназначают, только приходит письмо мол на след. период назначено столько-то или отказано по причине. Вот только требуют справки приносить про состав семьи, хотя должны сами их брать в ОСББ.


переназначают автоматом не во всех случаях ...
а вот справки никогда не просили отродясь .. видать от города зависит ...
у нас не нужно - оно само у них тянет ... этусправку в этом же ЦНАПе и выдают кому надо ... а так ее самаму по ЕЦП можно дома сформировать и распечатать на принтере, если надо

не, развернутую про состав семьи там где расписано сколько вы в месяц за комуналку платите такое только ЖЭК/ОСББ дает (кроме того на что у вас прямые договора свет, газ, вода и т.п.) По закону они обязаны запрашивать в бухгалтерии ЖЭКа/ОСББ, но некоторые игнорят и не относят к ним такие справки, вот тогда они и просят их донести.
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Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 14:15

Міністр юстиції Денис Малюська у судовому процесі 6 британських компаній, пов'язаних із родиною Суркісів, проти Приватбанку побачив "договорняк" між суддями та бізнесменами.

"Тихенький договорняк на мільярди гривень. У головних ролях: судді, олігархи та "активісти". І ризик перетворення України на арену боїв без правил", - підкреслив міністр, коментуючи засідання суду 14 серпня.

https://www.epravda.com.ua/news/2020/08/16/664064/
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  #<1 ... 1006100710081009
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