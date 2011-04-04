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тока подавляющее большинство пожилых людей получает субсидию ... и тут можно это заметить
это если она исчезнет (откажут из-за доходов), а если немного станет меньше, то вряд ли пожилые каждый месяц высчитывают точную сумму (х.з. как ее вообще высчитать) - выплатили (назначили) какую-то сумму - ну и хорошо.
мне казалось, что в райсмобесе когдаподаешь на субсидию, сотрудник по ИНН субсидианта распечатывает вытяг с минсдоха и дает подписать ... а там будет видно ...
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Ну что? Смотрю НБУ и дальше продолжает политику сглаживания чрезмерных колебаний, ежедневно выкупая свои дежурные $20 млн и больше. Это радует, что разумный монетаризм взял вверх над купонсианством. Теперь руководителю НБУ необходимо сделать 3 вещи: 1. На всех пресс-конференциях, интервью говорить о проведении дальнейшей политики разумного монетаризма, т. е. низкой инфляции до 5% в год и стабильности курса, т. к. это один из основ возрождения экономики или кредитования под 8 - 10% годовых. 2. Добиваться от ВР принятия Закона о защите прав кредиторов. 3. В знак в солидарности продолжения курса прекратить оказывать давление на Екатерину Рожкову, добиваясь ее отставки.
Или разве плохо, что цены за год практически не изменились, и тот, кто работает и зарабатывает, может позволить купить себе больше Пора бы уже наконец понять, что залог успеха украинской экономики - это низкая инфляция и стабильный курс.
тока подавляющее большинство пожилых людей получает субсидию ... и тут можно это заметить
ol_zy написав:это если она исчезнет (откажут из-за доходов), а если немного станет меньше, то вряд ли пожилые каждый месяц высчитывают точную сумму (х.з. как ее вообще высчитать) - выплатили (назначили) какую-то сумму - ну и хорошо.
мне казалось, что в райсмобесе когдаподаешь на субсидию, сотрудник по ИНН субсидианта распечатывает вытяг с минсдоха и дает подписать ... а там будет видно ...
уже вроде давно не надо, тем более субсидию автоматом переназначают, только приходит письмо мол на след. период назначено столько-то или отказано по причине. Вот только требуют справки приносить про состав семьи, хотя должны сами их брать в ОСББ.
тока подавляющее большинство пожилых людей получает субсидию ... и тут можно это заметить
ol_zy написав:это если она исчезнет (откажут из-за доходов), а если немного станет меньше, то вряд ли пожилые каждый месяц высчитывают точную сумму (х.з. как ее вообще высчитать) - выплатили (назначили) какую-то сумму - ну и хорошо.
мне казалось, что в райсмобесе когдаподаешь на субсидию, сотрудник по ИНН субсидианта распечатывает вытяг с минсдоха и дает подписать ... а там будет видно ...
уже вроде давно не надо, тем более субсидию автоматом переназначают, только приходит письмо мол на след. период назначено столько-то или отказано по причине. Вот только требуют справки приносить про состав семьи, хотя должны сами их брать в ОСББ.
переназначают автоматом не во всех случаях ... а вот справки никогда не просили отродясь .. видать от города зависит ... у нас не нужно - оно само у них тянет ... этусправку в этом же ЦНАПе и выдают кому надо ... а так ее самаму по ЕЦП можно дома сформировать и распечатать на принтере, если надо
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тока подавляющее большинство пожилых людей получает субсидию ... и тут можно это заметить
ol_zy написав:это если она исчезнет (откажут из-за доходов), а если немного станет меньше, то вряд ли пожилые каждый месяц высчитывают точную сумму (х.з. как ее вообще высчитать) - выплатили (назначили) какую-то сумму - ну и хорошо.
мне казалось, что в райсмобесе когдаподаешь на субсидию, сотрудник по ИНН субсидианта распечатывает вытяг с минсдоха и дает подписать ... а там будет видно ...
уже вроде давно не надо, тем более субсидию автоматом переназначают, только приходит письмо мол на след. период назначено столько-то или отказано по причине. Вот только требуют справки приносить про состав семьи, хотя должны сами их брать в ОСББ.
переназначают автоматом не во всех случаях ... а вот справки никогда не просили отродясь .. видать от города зависит ... у нас не нужно - оно само у них тянет ... этусправку в этом же ЦНАПе и выдают кому надо ... а так ее самаму по ЕЦП можно дома сформировать и распечатать на принтере, если надо
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тока подавляющее большинство пожилых людей получает субсидию ... и тут можно это заметить
ol_zy написав:это если она исчезнет (откажут из-за доходов), а если немного станет меньше, то вряд ли пожилые каждый месяц высчитывают точную сумму (х.з. как ее вообще высчитать) - выплатили (назначили) какую-то сумму - ну и хорошо.
IMPRINTER написав: мне казалось, что в райсмобесе когдаподаешь на субсидию, сотрудник по ИНН субсидианта распечатывает вытяг с минсдоха и дает подписать ... а там будет видно ...
уже вроде давно не надо, тем более субсидию автоматом переназначают, только приходит письмо мол на след. период назначено столько-то или отказано по причине. Вот только требуют справки приносить про состав семьи, хотя должны сами их брать в ОСББ.
переназначают автоматом не во всех случаях ... а вот справки никогда не просили отродясь .. видать от города зависит ... у нас не нужно - оно само у них тянет ... этусправку в этом же ЦНАПе и выдают кому надо ... а так ее самаму по ЕЦП можно дома сформировать и распечатать на принтере, если надо
не, развернутую про состав семьи там где расписано сколько вы в месяц за комуналку платите такое только ЖЭК/ОСББ дает (кроме того на что у вас прямые договора свет, газ, вода и т.п.) По закону они обязаны запрашивать в бухгалтерии ЖЭКа/ОСББ, но некоторые игнорят и не относят к ним такие справки, вот тогда они и просят их донести.
Міністр юстиції Денис Малюська у судовому процесі 6 британських компаній, пов'язаних із родиною Суркісів, проти Приватбанку побачив "договорняк" між суддями та бізнесменами.
"Тихенький договорняк на мільярди гривень. У головних ролях: судді, олігархи та "активісти". І ризик перетворення України на арену боїв без правил", - підкреслив міністр, коментуючи засідання суду 14 серпня.