Многие цифры уже и не актуальны: реальные ставки ниже.
Печаль-беда в квадрате.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 21 сер, 2020 12:06
Re: Байки про банки і не тільки....
Многие цифры уже и не актуальны: реальные ставки ниже.
Печаль-беда в квадрате.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: П'ят 21 сер, 2020 12:35
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