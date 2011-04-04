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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1007100810091010
Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 12:06

Re: Байки про банки і не тільки....

  alex2013a90 написав:печаль беда

Многие цифры уже и не актуальны: реальные ставки ниже.

Печаль-беда в квадрате.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 12:35

  vitaliy_berdinskikh написав:
  alex2013a90 написав:печаль беда

Многие цифры уже и не актуальны: реальные ставки ниже.

Печаль-беда в квадрате.

Переходим на ОВГЗ?
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 13:04

  alex2013a90 написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:
  alex2013a90 написав:печаль беда

Многие цифры уже и не актуальны: реальные ставки ниже.

Печаль-беда в квадрате.

Переходим на ОВГЗ?

Під грушу... БСУ наши гроши не нужны, она сама в ОВГЗ бавиться :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 22:46

  alex2013a90 написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:
  alex2013a90 написав:печаль беда

Многие цифры уже и не актуальны: реальные ставки ниже.

Печаль-беда в квадрате.

Переходим на ОВГЗ?


так там не набагато вище, а подекуди і нижче %% :)
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 22:52

  alex2013a90 написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:
  alex2013a90 написав:печаль беда

Многие цифры уже и не актуальны: реальные ставки ниже.

Печаль-беда в квадрате.

Переходим на ОВГЗ?

Разве что валютные - там процент приятный (по европейским меркам).
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
  • Банка на відпустку https://cutt.ly/Cosford_Airshow
vitaliy_berdinskikh
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  #<1 ... 1007100810091010
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