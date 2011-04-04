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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 21 сер, 2020 12:06
alex2013a90 написав:
печаль беда
Многие цифры уже и не актуальны: реальные ставки ниже.
Печаль-беда в квадрате.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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Додано: П'ят 21 сер, 2020 12:35
vitaliy_berdinskikh написав: alex2013a90 написав:
печаль беда
Многие цифры уже и не актуальны: реальные ставки ниже.
Печаль-беда в квадрате.
Переходим на ОВГЗ?
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alex2013a90
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Додано: П'ят 21 сер, 2020 13:04
alex2013a90 написав: vitaliy_berdinskikh написав: alex2013a90 написав:
печаль беда
Многие цифры уже и не актуальны: реальные ставки ниже.
Печаль-беда в квадрате.
Переходим на ОВГЗ?
Під грушу... БСУ наши гроши не нужны, она сама в ОВГЗ бавиться
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: П'ят 21 сер, 2020 22:46
alex2013a90 написав: vitaliy_berdinskikh написав: alex2013a90 написав:
печаль беда
Многие цифры уже и не актуальны: реальные ставки ниже.
Печаль-беда в квадрате.
Переходим на ОВГЗ?
так там не набагато вище, а подекуди і нижче %%
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greenozon
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Додано: П'ят 21 сер, 2020 22:52
alex2013a90 написав: vitaliy_berdinskikh написав: alex2013a90 написав:
печаль беда
Многие цифры уже и не актуальны: реальные ставки ниже.
Печаль-беда в квадрате.
Переходим на ОВГЗ?
Разве что валютные - там процент приятный (по европейским меркам).
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
- Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
- Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
- Банка на відпустку https://cutt.ly/Cosford_Airshow
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Суб 22 сер, 2020 21:10
alex2013a90 написав: greenozon написав:
Свіжий огляд депозитних ставок
печаль беда
Это вы еще печали беды не видели
В Совке народ хранил свои рубли на сберкнижках под 3% годовых.
Причем, без всяких гарантий.
Так что, мы сейчас на данный момент хорошо сидим
Жадность и Отвага!
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lubopytnaya
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Додано: Суб 22 сер, 2020 21:25
lubopytnaya написав: alex2013a90 написав: greenozon написав:
Свіжий огляд депозитних ставок
печаль беда
Это вы еще печали беды не видели
В Совке народ хранил свои рубли на сберкнижках под 3% годовых.
Причем, без всяких гарантий.
Так что, мы сейчас на данный момент хорошо сидим
А как там с инфляцией было?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Суб 22 сер, 2020 21:33
lubopytnaya написав:
Это вы еще печали беды не видели
В Совке народ хранил свои рубли на сберкнижках под 3% годовых.
Причем, без всяких гарантий.
Так что, мы сейчас на данный момент хорошо сидим
Как ни странно но 3% иногда бывает больше чем 300%)
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Aps
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