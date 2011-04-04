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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 23 сер, 2020 07:11
lubopytnaya написав:
В Совке народ хранил свои рубли на сберкнижках под 3% годовых.
Причем, без всяких гарантий.
Зберігати на книжці стимулювали не тільки 3%, а і страхом все втратити. В 61-му при реформі готіку не міняли, потім через 30 років Павлов також міняв купюри по 50 і 100 частково по такому ж принципу. Знаю таких, що запхали на книжку заднім числом, щоб як вони думали не пропали гроші. Кравчук розвів людей заявами, щоб несли в банк і тільк так збережуть. А частина несла, бо дійсно думала дочекати в черзі на машину, меблі і т.д.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Додано: Нед 23 сер, 2020 12:44
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