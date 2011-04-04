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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1008100910101011
Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 07:11

Re: Байки про банки і не тільки....

  lubopytnaya написав:В Совке народ хранил свои рубли на сберкнижках под 3% годовых.
Причем, без всяких гарантий.


Зберігати на книжці стимулювали не тільки 3%, а і страхом все втратити. В 61-му при реформі готіку не міняли, потім через 30 років Павлов також міняв купюри по 50 і 100 частково по такому ж принципу. Знаю таких, що запхали на книжку заднім числом, щоб як вони думали не пропали гроші. Кравчук розвів людей заявами, щоб несли в банк і тільк так збережуть. А частина несла, бо дійсно думала дочекати в черзі на машину, меблі і т.д.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 17:22

  greenozon написав:Свіжий огляд депозитних ставок

Здесь как-будто до 25 августа на шару эфир наливают :)

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Для получения 1.5 ETH (15 000 - 16 000 грн) нужно просто ввести адрес своего ETH-кошелька.
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 19:54

  Аlександр написав:
  greenozon написав:Свіжий огляд депозитних ставок

Здесь как-будто до 25 августа на шару эфир наливают :)

Зображення

Для получения 1.5 ETH (15 000 - 16 000 грн) нужно просто ввести адрес своего ETH-кошелька.

Ссылка реферальная, так что возможен обман, чтобы набрать рефералов :)
Вы уже проверили? Реально что-то дают?
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ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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  #<1 ... 1008100910101011
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