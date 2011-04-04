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lubopytnaya написав:В Совке народ хранил свои рубли на сберкнижках под 3% годовых. Причем, без всяких гарантий.
Зберігати на книжці стимулювали не тільки 3%, а і страхом все втратити. В 61-му при реформі готіку не міняли, потім через 30 років Павлов також міняв купюри по 50 і 100 частково по такому ж принципу. Знаю таких, що запхали на книжку заднім числом, щоб як вони думали не пропали гроші. Кравчук розвів людей заявами, щоб несли в банк і тільк так збережуть. А частина несла, бо дійсно думала дочекати в черзі на машину, меблі і т.д.
Для получения 1.5 ETH (15 000 - 16 000 грн) нужно просто ввести адрес своего ETH-кошелька.
Ссылка реферальная, так что возможен обман, чтобы набрать рефералов Вы уже проверили? Реально что-то дают?
Это моя рефка, также как и скрин с результатом после регистрации (вводом своего ETH-кошелька) на ихнем сайте. 1.5 ETH при регистрации + 0.2 ETH реферальных уже получил. Теперь жду 25 августа, когда будет распределение или непосредственно зачисление на мой ETH-кошелек, указанный при регистрации.
DISTRIBUTION IN A BIT The contest ends when there is an exhausted total of 30,000 ETH giveaway. Contest end date, DISTRIBUTION WILL BEGIN BY 25TH AUGUST 2020
Аlександр написав:скрин с результатом после регистрации (вводом своего ETH-кошелька) на ихнем сайте. 1.5 ETH при регистрации + 0.2 ETH реферальных уже получил. Теперь жду 25 августа, когда будет распределение или непосредственно зачисление на мой ETH-кошелек, указанный при регистрации.
Т.е. "на моменте" - это только обещание перечислить монеты на указанный кошелек? На кошельке сейчас монет нет (и не факт, что появятся)?
Украина - богатая страна! ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Аlександр написав:скрин с результатом после регистрации (вводом своего ETH-кошелька) на ихнем сайте. 1.5 ETH при регистрации + 0.2 ETH реферальных уже получил. Теперь жду 25 августа, когда будет распределение или непосредственно зачисление на мой ETH-кошелек, указанный при регистрации.
Т.е. "на моменте" - это только обещание перечислить монеты на указанный кошелек? На кошельке сейчас монет нет (и не факт, что появятся)?