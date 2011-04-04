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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1008100910101011
Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 07:11

Re: Байки про банки і не тільки....

  lubopytnaya написав:В Совке народ хранил свои рубли на сберкнижках под 3% годовых.
Причем, без всяких гарантий.


Зберігати на книжці стимулювали не тільки 3%, а і страхом все втратити. В 61-му при реформі готіку не міняли, потім через 30 років Павлов також міняв купюри по 50 і 100 частково по такому ж принципу. Знаю таких, що запхали на книжку заднім числом, щоб як вони думали не пропали гроші. Кравчук розвів людей заявами, щоб несли в банк і тільк так збережуть. А частина несла, бо дійсно думала дочекати в черзі на машину, меблі і т.д.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 17:22

  greenozon написав:Свіжий огляд депозитних ставок

Здесь как-будто до 25 августа на шару эфир наливают :)

Зображення

Для получения 1.5 ETH (15 000 - 16 000 грн) нужно просто ввести адрес своего ETH-кошелька.
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 19:54

  Аlександр написав:
  greenozon написав:Свіжий огляд депозитних ставок

Здесь как-будто до 25 августа на шару эфир наливают :)

Зображення

Для получения 1.5 ETH (15 000 - 16 000 грн) нужно просто ввести адрес своего ETH-кошелька.

Ссылка реферальная, так что возможен обман, чтобы набрать рефералов :)
Вы уже проверили? Реально что-то дают?
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 21:09

  Вкладчик1234 написав:
  Аlександр написав:
  greenozon написав:Свіжий огляд депозитних ставок

Здесь как-будто до 25 августа на шару эфир наливают :)

Зображення

Для получения 1.5 ETH (15 000 - 16 000 грн) нужно просто ввести адрес своего ETH-кошелька.

Ссылка реферальная, так что возможен обман, чтобы набрать рефералов :)
Вы уже проверили? Реально что-то дают?

Это моя рефка, также как и скрин с результатом после регистрации (вводом своего ETH-кошелька) на ихнем сайте. 1.5 ETH при регистрации + 0.2 ETH реферальных уже получил. Теперь жду 25 августа, когда будет распределение или непосредственно зачисление на мой ETH-кошелек, указанный при регистрации.
DISTRIBUTION IN A BIT
The contest ends when there is an exhausted total of 30,000 ETH giveaway. Contest end date, DISTRIBUTION WILL BEGIN BY 25TH AUGUST 2020

https://bloomextra.com/?boss=Y1cDEW

Всего раздают 30 000 монет, из которых 17906 уже нашли своих криптохомяков.
Но только не вздумайте им что-либо перечислять за вывод!
Иначе, это лохотрон!
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 22:04

  Аlександр написав:скрин с результатом после регистрации (вводом своего ETH-кошелька) на ихнем сайте. 1.5 ETH при регистрации + 0.2 ETH реферальных уже получил. Теперь жду 25 августа, когда будет распределение или непосредственно зачисление на мой ETH-кошелек, указанный при регистрации.

Т.е. "на моменте" - это только обещание перечислить монеты на указанный кошелек? На кошельке сейчас монет нет (и не факт, что появятся)?
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 23:38

  Вкладчик1234 написав:
  Аlександр написав:скрин с результатом после регистрации (вводом своего ETH-кошелька) на ихнем сайте. 1.5 ETH при регистрации + 0.2 ETH реферальных уже получил. Теперь жду 25 августа, когда будет распределение или непосредственно зачисление на мой ETH-кошелек, указанный при регистрации.

Т.е. "на моменте" - это только обещание перечислить монеты на указанный кошелек? На кошельке сейчас монет нет (и не факт, что появятся)?

Ждем-с, ждем-с, 25 числа ждем-с :)
https://www.youtube.com/watch?v=vcbdA4Av--0

https://www.youtube.com/watch?v=49U4-mDdsyg
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 23:54

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И что - можно указать кучу разных кошельков? :lol:
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 02:11

Re: Байки про банки і не тільки....

Vorlon написав:Аlександр
И что - можно указать кучу разных кошельков?
По 6 кошельков в одни руки
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  #<1 ... 1008100910101011
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