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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 24 сер, 2020 22:25
v57 а че в этой ветке?
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Додано: Вів 25 сер, 2020 06:29
Доброе утро
Каким наилучшим способом получить перевод из-за границы в евро? Слышал в Конкорде выгодные условия
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Алексей77
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Додано: Вів 25 сер, 2020 07:02
Алексей77 написав:
Доброе утро
Каким наилучшим способом получить перевод из-за границы в евро? Слышал в Конкорде выгодные условия
Монобанк если надо потом снять (с комиссией) именно в евро, есть путь обхода комиссии через депозит. В Форварде если получить в гривне ОК.
Mind the gap.
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