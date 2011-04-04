RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1008100910101011
Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 07:11

Re: Байки про банки і не тільки....

  lubopytnaya написав:В Совке народ хранил свои рубли на сберкнижках под 3% годовых.
Причем, без всяких гарантий.


Зберігати на книжці стимулювали не тільки 3%, а і страхом все втратити. В 61-му при реформі готіку не міняли, потім через 30 років Павлов також міняв купюри по 50 і 100 частково по такому ж принципу. Знаю таких, що запхали на книжку заднім числом, щоб як вони думали не пропали гроші. Кравчук розвів людей заявами, щоб несли в банк і тільк так збережуть. А частина несла, бо дійсно думала дочекати в черзі на машину, меблі і т.д.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3614
З нами з: 19.04.12
Подякував: 50 раз.
Подякували: 437 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 12:44

Пару аерозйомок маєтку нашого нового голови НБУ

https://strana.ua/articles/private-life ... banja.html

https://youtu.be/bP-1u-x2_p8
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9353
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 623 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 20:10

Нид хелп

https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/928
если не лень для супруги
денег не надо :)
только проголосовать
Востаннє редагувалось v57 в Вів 25 сер, 2020 07:52, всього редагувалось 1 раз.
v57
 
Повідомлень: 2706
З нами з: 14.03.10
Подякував: 100 раз.
Подякували: 169 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 22:25

v57 а че в этой ветке?
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1905
З нами з: 08.04.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 133 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 06:29

Re: Байки про банки і не тільки....

Доброе утро
Каким наилучшим способом получить перевод из-за границы в евро? Слышал в Конкорде выгодные условия
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Алексей77
 
Повідомлень: 1551
З нами з: 04.12.09
Подякував: 13 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 07:02

  Алексей77 написав:Доброе утро
Каким наилучшим способом получить перевод из-за границы в евро? Слышал в Конкорде выгодные условия

Монобанк если надо потом снять (с комиссией) именно в евро, есть путь обхода комиссии через депозит. В Форварде если получить в гривне ОК.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
  • Банка на відпустку https://cutt.ly/Cosford_Airshow
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1046
З нами з: 06.08.19
Подякував: 266 раз.
Подякували: 105 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 07:56

  omb написав:v57 а че в этой ветке?

эту читают
а в какую?
v57
 
Повідомлень: 2706
З нами з: 14.03.10
Подякував: 100 раз.
Подякували: 169 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 09:17

v57 отдельную тему создай, прошу проголосовать, да и все
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1905
З нами з: 08.04.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 133 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1008100910101011
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 23, 24, 25
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 19:22
244 216100
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 бер, 2019 16:23
octopus
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 15:31
50 84148
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 13:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 12:42
18 22027
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 14:45
alex66food

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (88851)
25.08.2020 09:55
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.