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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 26 сер, 2020 01:20
greenozon написав: chipmunk написав:
Запондили
хм хм
ТА/ВА?
да всё бобик сдох
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