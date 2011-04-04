Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 26 сер, 2020 01:20
greenozon написав: chipmunk написав:
Запондили
хм хм
ТА/ВА?
да всё бобик сдох
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Pig Lives Matter
IMPRINTER
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Додано: Сер 26 сер, 2020 08:06
IMPRINTER написав: greenozon написав: chipmunk написав:
Запондили
хм хм
ТА/ВА?
да всё бобик сдох
внатурі!
ой вей... давненько не було і вот знову.. (
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greenozon
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Додано: Сер 26 сер, 2020 09:09
greenozon пока народ наращивает вклады в банках, никто не заметит потери бойца
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omb
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