да всё бобик сдох
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 26 сер, 2020 01:20
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Pig Lives Matter
Додано: Сер 26 сер, 2020 08:06
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ой вей... давненько не було і вот знову.. (
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Додано: Сер 26 сер, 2020 09:09
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Кешбечные карты!
Додано: Сер 26 сер, 2020 15:23
З Нацбанку йде ще один заступник голови
Рада НБУ 26 серпня звільнила Романа Борисенка з посади заступника голови Нацбанку з 28 серпня 2020 року.
Про це повідомляє прес-служба НБУ.
Зазначається, що Борисенко подав голові Нацбанку Кирилу Шевченку відповідну заяву про звільнення за власним бажанням.
На посаді заступника голови НБУ він відповідав за діяльність фінансово-адміністративного та операційного блоку регулятора.
Додано: Сер 26 сер, 2020 16:05
Для сведения: viewtopic.php?p=5044276#p5044276
Додано: Сер 26 сер, 2020 16:34
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