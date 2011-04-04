Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 26 сер, 2020 01:20
greenozon написав: chipmunk написав:
Запондили
хм хм
ТА/ВА?
да всё бобик сдох
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Додано: Сер 26 сер, 2020 08:06
IMPRINTER написав: greenozon написав: chipmunk написав:
Запондили
хм хм
ТА/ВА?
да всё бобик сдох
внатурі!
ой вей... давненько не було і вот знову.. (
https://arkada.ua/ua/top/press/news/43173/43589/
greenozon
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Додано: Сер 26 сер, 2020 09:09
greenozon пока народ наращивает вклады в банках, никто не заметит потери бойца
Кешбечные карты! Вопросы - в личку! http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
omb
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Додано: Сер 26 сер, 2020 15:23
Рада НБУ 26 серпня звільнила Романа Борисенка з посади заступника голови Нацбанку з 28 серпня 2020 року.
Про це повідомляє прес-служба НБУ. Зазначається, що Борисенко подав голові Нацбанку Кирилу Шевченку відповідну заяву про звільнення за власним бажанням. На посаді заступника голови НБУ він відповідав за діяльність фінансово-адміністративного та операційного блоку регулятора.
jump
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Додано: Сер 26 сер, 2020 16:34
omb написав: greenozon
пока народ наращивает вклады в банках, никто не заметит потери бойца
Если бы не одно но -- раздел "Об'єкти будівництва" на сайте -- и них же недостроев побольше УкрБуда будет -- и сейчас вся эта толпа под Раду с криками "добудуй!" пойдет...
_hunter
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Додано: Сер 26 сер, 2020 21:42
Ой+ написав: IMPRINTER написав: Ukrainian
тоже соросенок ... при порошенко же назначался в газ на распил
забавно будет выглядеть купюра в 100 грн. портрет шевченко и подпись шевченко .. как вроде сам тарас грыгорыч подписал )
На попередній посаді тільки зарплата коло 15 млн., головуючи в НБУ втратить 10 млн. на рік. Так як заощадження скромні, то на життя надовго не вистачить, хіба почне заощаджувати.
Які мотиви, крім підписуватись на купюрах?
А что, мало! Оставить свой след в истории.
reef
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Додано: Сер 26 сер, 2020 23:09
Фінімоніку будуть збудджуватись в БСУ ще більше
до 1 грудня
особливо "весело" буде резидентам США, інфа про яких піде наверх
https://ubr.ua/finances/banking-sector/ ... ha-3895442
greenozon
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