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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1009101010111012
Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 01:20

  greenozon написав:
  chipmunk написав:Запондили

хм хм
ТА/ВА?


да всё бобик сдох
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 08:06

  IMPRINTER написав:
  greenozon написав:
  chipmunk написав:Запондили

хм хм
ТА/ВА?


да всё бобик сдох


внатурі!
ой вей... давненько не було і вот знову.. (

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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 09:09

greenozon пока народ наращивает вклады в банках, никто не заметит потери бойца
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 15:23

З Нацбанку йде ще один заступник голови

Рада НБУ 26 серпня звільнила Романа Борисенка з посади заступника голови Нацбанку з 28 серпня 2020 року.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Зазначається, що Борисенко подав голові Нацбанку Кирилу Шевченку відповідну заяву про звільнення за власним бажанням.

На посаді заступника голови НБУ він відповідав за діяльність фінансово-адміністративного та операційного блоку регулятора.
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 16:05

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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 16:34

  omb написав:greenozon пока народ наращивает вклады в банках, никто не заметит потери бойца

Если бы не одно но -- раздел "Об'єкти будівництва" на сайте -- и них же недостроев побольше УкрБуда будет -- и сейчас вся эта толпа под Раду с криками "добудуй!" пойдет...
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 21:42

  Ой+ написав:
  IMPRINTER написав:Ukrainian

тоже соросенок ... при порошенко же назначался в газ на распил

забавно будет выглядеть купюра в 100 грн. портрет шевченко и подпись шевченко .. как вроде сам тарас грыгорыч подписал )


На попередній посаді тільки зарплата коло 15 млн., головуючи в НБУ втратить 10 млн. на рік. Так як заощадження скромні, то на життя надовго не вистачить, хіба почне заощаджувати.
Які мотиви, крім підписуватись на купюрах?

А что, мало! Оставить свой след в истории.
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 23:09

Фінімоніку будуть збудджуватись в БСУ ще більше
до 1 грудня
особливо "весело" буде резидентам США, інфа про яких піде наверх


https://ubr.ua/finances/banking-sector/ ... ha-3895442
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 15:06

Падаєм дальше

Зображення

https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... avki-2808/
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