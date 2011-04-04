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тоже соросенок ... при порошенко же назначался в газ на распил
забавно будет выглядеть купюра в 100 грн. портрет шевченко и подпись шевченко .. как вроде сам тарас грыгорыч подписал )
На попередній посаді тільки зарплата коло 15 млн., головуючи в НБУ втратить 10 млн. на рік. Так як заощадження скромні, то на життя надовго не вистачить, хіба почне заощаджувати. Які мотиви, крім підписуватись на купюрах?