Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 26 сер, 2020 16:05
la9
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Додано: Сер 26 сер, 2020 16:34
omb написав: greenozon
пока народ наращивает вклады в банках, никто не заметит потери бойца
Если бы не одно но -- раздел "Об'єкти будівництва" на сайте -- и них же недостроев побольше УкрБуда будет -- и сейчас вся эта толпа под Раду с криками "добудуй!" пойдет...
_hunter
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Додано: Сер 26 сер, 2020 21:42
Ой+ написав: IMPRINTER написав: Ukrainian
тоже соросенок ... при порошенко же назначался в газ на распил
забавно будет выглядеть купюра в 100 грн. портрет шевченко и подпись шевченко .. как вроде сам тарас грыгорыч подписал )
На попередній посаді тільки зарплата коло 15 млн., головуючи в НБУ втратить 10 млн. на рік. Так як заощадження скромні, то на життя надовго не вистачить, хіба почне заощаджувати.
Які мотиви, крім підписуватись на купюрах?
А что, мало! Оставить свой след в истории.
reef
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Додано: Сер 26 сер, 2020 23:09
Фінімоніку будуть збудджуватись в БСУ ще більше
до 1 грудня
особливо "весело" буде резидентам США, інфа про яких піде наверх
https://ubr.ua/finances/banking-sector/ ... ha-3895442
greenozon
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Додано: П'ят 28 сер, 2020 15:06
greenozon
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Додано: П'ят 28 сер, 2020 18:49
greenozon написав:
Падаєм дальше
Це "Круте Піке" впродовж 325-ти серій" уже набридло. Краще постіть альтернативні ідеї для вкладень.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
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Додано: П'ят 28 сер, 2020 19:28
klug написав: greenozon написав:
Падаєм дальше
Це "Круте Піке" впродовж 325-ти серій" уже набридло. Краще постіть альтернативні ідеї для вкладень.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Додано: П'ят 28 сер, 2020 19:53
klug нараз1 альтернатив вкладень немае. Е т1льки "пров1трювання" кошт1в. Куди не кинеся - вихлопи м1н1мальн1.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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Додано: П'ят 28 сер, 2020 19:57
Goodman написав: klug
нараз1 альтернатив вкладень немае. Е т1льки "пров1трювання" кошт1в. Куди не кинеся - вихлопи м1н1мальн1.
Зараз вам розкажуть про американські акції та хх% річних у валюті «гарантовано»
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Ukrainian
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