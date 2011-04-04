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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1009101010111012
Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 16:05

Для сведения: viewtopic.php?p=5044276#p5044276
la9
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 16:34

  omb написав:greenozon пока народ наращивает вклады в банках, никто не заметит потери бойца

Если бы не одно но -- раздел "Об'єкти будівництва" на сайте -- и них же недостроев побольше УкрБуда будет -- и сейчас вся эта толпа под Раду с криками "добудуй!" пойдет...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 21:42

  Ой+ написав:
  IMPRINTER написав:Ukrainian

тоже соросенок ... при порошенко же назначался в газ на распил

забавно будет выглядеть купюра в 100 грн. портрет шевченко и подпись шевченко .. как вроде сам тарас грыгорыч подписал )


На попередній посаді тільки зарплата коло 15 млн., головуючи в НБУ втратить 10 млн. на рік. Так як заощадження скромні, то на життя надовго не вистачить, хіба почне заощаджувати.
Які мотиви, крім підписуватись на купюрах?

А что, мало! Оставить свой след в истории.
reef
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 23:09

Фінімоніку будуть збудджуватись в БСУ ще більше
до 1 грудня
особливо "весело" буде резидентам США, інфа про яких піде наверх


https://ubr.ua/finances/banking-sector/ ... ha-3895442
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 15:06

Падаєм дальше

Зображення

https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... avki-2808/
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 18:49

  greenozon написав:Падаєм дальше

Це "Круте Піке" впродовж 325-ти серій" уже набридло. Краще постіть альтернативні ідеї для вкладень.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 19:28

  klug написав:
  greenozon написав:Падаєм дальше

Це "Круте Піке" впродовж 325-ти серій" уже набридло. Краще постіть альтернативні ідеї для вкладень.

https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 19:53

klug нараз1 альтернатив вкладень немае. Е т1льки "пров1трювання" кошт1в. Куди не кинеся - вихлопи м1н1мальн1.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 19:57

  Goodman написав:klug нараз1 альтернатив вкладень немае. Е т1льки "пров1трювання" кошт1в. Куди не кинеся - вихлопи м1н1мальн1.

Зараз вам розкажуть про американські акції та хх% річних у валюті «гарантовано» :lol:
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Ukrainian
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 21:13

  Goodman написав:klug нараз1 альтернатив вкладень немае. Е т1льки "пров1трювання" кошт1в. Куди не кинеся - вихлопи м1н1мальн1.

а чим погано теперішні 15% після податків на старих стовпцях, при інфляції 2,4% за півроку, і біля 5% за рік?
наступного року, якщо закладатися цього літа, буде десь 9..10% в гривні після податків.
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flyman
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  #<1 ... 1009101010111012
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