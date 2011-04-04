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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 28 сер, 2020 22:54
flyman ну тем, что эта история скоро закончится
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Додано: П'ят 28 сер, 2020 23:17
omb написав:flyman
ну тем, что эта история скоро закончится
не закінчиться...
до нр облікову піднімуть і % відповідно зростатимуть...
а не підіймуть..то біс із нею..клали, кладуть і далі кластимуть...
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