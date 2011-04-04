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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1010101110121013
Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 22:54

flyman ну тем, что эта история скоро закончится
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omb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 23:17

  omb написав:flyman ну тем, что эта история скоро закончится

не закінчиться...
до нр облікову піднімуть і % відповідно зростатимуть... 8)

а не підіймуть..то біс із нею..клали, кладуть і далі кластимуть... :wink:
jump
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 09:26

  omb написав:flyman ну тем, что эта история скоро закончится

і будем жити як в Польщі.
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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 09:35

Будем жити як описав колега тут :)

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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 11:44

  klug написав:
  greenozon написав:Падаєм дальше

Це "Круте Піке" впродовж 325-ти серій" уже набридло. Краще постіть альтернативні ідеї для вкладень.

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alex2013a90
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 16:24

  klug написав: Краще постіть альтернативні ідеї для вкладень.

Час витрачати, а не вкладати... :) А якщо вкладати, то у вогнепальну зброю. 8)

Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 17:36

господа! а подскажите вклады в рублях же гарантируются фондом?
и ещё в 2014 вроде же был запрет на открытие новых депозитов (или счетов) в рублях.
сейчас смотрю некоторые банки насчитывают по текущим в рублях даже проценты.
запрет что отменили?
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 17:40

  uaprofi написав:
сейчас смотрю некоторые банки насчитывают по текущим в рублях даже проценты.

Это какие?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 18:05

Vorlon

скинул Вам в личку.
всё же интересует кто знает точно гарантируются ли вклады в рублях фондом? и отменяли ли запрет на открытие депозитов в рублях?
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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