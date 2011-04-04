Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 28 сер, 2020 22:54
flyman ну тем, что эта история скоро закончится
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omb
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Додано: П'ят 28 сер, 2020 23:17
omb написав: flyman
ну тем, что эта история скоро закончится
не закінчиться...
до нр облікову піднімуть і % відповідно зростатимуть...
а не підіймуть..то біс із нею..клали, кладуть і далі кластимуть...
jump
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Додано: Суб 29 сер, 2020 09:26
omb написав: flyman
ну тем, что эта история скоро закончится
і будем жити як в Польщі.
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flyman
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Додано: Суб 29 сер, 2020 11:44
klug написав: greenozon написав:
Падаєм дальше
Це "Круте Піке" впродовж 325-ти серій" уже набридло. Краще постіть альтернативні ідеї для вкладень.
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alex2013a90
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Додано: Суб 29 сер, 2020 16:24
klug написав:
Краще постіть альтернативні ідеї для вкладень.
Час витрачати, а не вкладати...
А якщо вкладати, то у вогнепальну зброю.
Козак-характерник
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Додано: Суб 29 сер, 2020 17:36
господа! а подскажите вклады в рублях же гарантируются фондом?
и ещё в 2014 вроде же был запрет на открытие новых депозитов (или счетов) в рублях. сейчас смотрю некоторые банки насчитывают по текущим в рублях даже проценты. запрет что отменили?
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса: https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Додано: Суб 29 сер, 2020 17:40
uaprofi написав:
сейчас смотрю некоторые банки насчитывают по текущим в рублях даже проценты.
Это какие?
Vorlon
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Додано: Суб 29 сер, 2020 18:05
Vorlon скинул Вам в личку. всё же интересует кто знает точно гарантируются ли вклады в рублях фондом? и отменяли ли запрет на открытие депозитов в рублях?
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса: https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Додано: Суб 29 сер, 2020 19:04
uaprofi написав: Vorlon
скинул Вам в личку.
всё же интересует кто знает точно гарантируются ли вклады в рублях фондом? и отменяли ли запрет на открытие депозитов в рублях?
Вклады физлиц гарантируются независимо от валюты.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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