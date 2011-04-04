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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1011101210131014
Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 19:27

Как перечислить деньги родственникам на российскую карту

На старости лет возникла необходимость перечислить на рублевую карту небольшую сумму (около 5кРуб)
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте :shock:
Очкарик
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 19:37

Re: Байки про банки і не тільки....

alex2013a90 написав:100$ - 250% в год (25% в месяц)

Шота математика не сходится, или у них 10 месяцев в году
.......
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 19:38

  klug написав:
  greenozon написав:Падаєм дальше

Це "Круте Піке" впродовж 325-ти серій" уже набридло. Краще постіть альтернативні ідеї для вкладень.


I P O

ну й щоб заітригувати (не моє) http://prntscr.com/u82ic6

із того, що читав - в неньці лише 1 посередник (брокер) надає сервіс такого виду - https://ffin.ua/blog/faq/ipo
+50грн !
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 19:45

  Boundless написав:
alex2013a90 написав:100$ - 250% в год (25% в месяц)

Шота математика не сходится, или у них 10 месяцев в году

Так их реально 10 без НДС...
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте :shock:
Очкарик
 
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