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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 29 сер, 2020 19:27
Как перечислить деньги родственникам на российскую карту
На старости лет возникла необходимость перечислить на рублевую карту небольшую сумму (около 5кРуб)
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте
Додано: Суб 29 сер, 2020 19:37
Re: Байки про банки і не тільки....
Шота математика не сходится, или у них 10 месяцев в году
.......
Додано: Суб 29 сер, 2020 19:38
I P O
ну й щоб заітригувати (не моє)
із того, що читав - в неньці лише 1 посередник (брокер) надає сервіс такого виду -
+50грн !
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Додано: Суб 29 сер, 2020 19:45
Так их реально 10 без НДС...
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте
Додано: Суб 29 сер, 2020 20:23
Re: Байки про банки і не тільки....
ІРО чудова штука, особливо медичних компаній
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Додано: Суб 29 сер, 2020 22:41
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Додано: Суб 29 сер, 2020 22:46
Re: Байки про банки і не тільки....
Потом расскажете сколько заработали
.......
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