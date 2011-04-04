Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 29 сер, 2020 19:27
На старости лет возникла необходимость перечислить на рублевую карту небольшую сумму (около 5кРуб)
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше!
UPD
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Додано: Суб 29 сер, 2020 19:37
alex2013a90 написав:100$ - 250% в год (25% в месяц)
Шота математика не сходится, или у них 10 месяцев в году
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Boundless
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Додано: Суб 29 сер, 2020 19:38
klug написав: greenozon написав:
Падаєм дальше
Це "Круте Піке" впродовж 325-ти серій" уже набридло. Краще постіть альтернативні ідеї для вкладень.
I P O
ну й щоб заітригувати (не моє)
http://prntscr.com/u82ic6
із того, що читав - в неньці лише 1 посередник (брокер) надає сервіс такого виду -
https://ffin.ua/blog/faq/ipo
greenozon
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Додано: Суб 29 сер, 2020 19:45
Boundless написав: alex2013a90 написав:100$ - 250% в год (25% в месяц)
Шота математика не сходится, или у них 10 месяцев в году
Так их реально 10 без НДС...
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше!
UPD
Не попал в Дельте
Очкарик
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Додано: Суб 29 сер, 2020 20:23
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Додано: Суб 29 сер, 2020 22:41
Boundless написав: alex2013a90 написав:100$ - 250% в год (25% в месяц)
Шота математика не сходится, или у них 10 месяцев в году
4 месяца и отбиваете свой вклад(перед этим покупаем биток или ефир). 25% в месяц. Пока пирамидос начался и есть реальный шанс отбить вклад и приумножить
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alex2013a90
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Додано: Суб 29 сер, 2020 22:46
alex2013a90 написав: Boundless написав: alex2013a90 написав:100$ - 250% в год (25% в месяц)
Шота математика не сходится, или у них 10 месяцев в году
4 месяца и отбиваете свой вклад(перед этим покупаем биток или ефир). 25% в месяц. Пока пирамидос начался и есть реальный шанс отбить вклад и приумножить
Потом расскажете сколько заработали
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Boundless
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Додано: Суб 29 сер, 2020 22:52
alex2013a90 написав: Boundless написав: alex2013a90 написав:100$ - 250% в год (25% в месяц)
Шота математика не сходится, или у них 10 месяцев в году
4 месяца и отбиваете свой вклад(перед этим покупаем биток или ефир). 25% в месяц. Пока пирамидос начался и есть реальный шанс отбить вклад и приумножить
Надо Доллярчику подсказать, у него ещё есть 8000. Ещё есть.
Mind the gap.
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Додано: Нед 30 сер, 2020 08:47
Boundless написав: alex2013a90 написав:100$ - 250% в год (25% в месяц)
Шота математика не сходится, или у них 10 месяцев в году
Они себе отвели 10 месяцев жизни.
airmax78
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