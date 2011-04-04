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скинул Вам в личку. всё же интересует кто знает точно гарантируются ли вклады в рублях фондом? и отменяли ли запрет на открытие депозитов в рублях?
нет не отменяли ... вклады в рублях запрещены открытые вклады в рублях до запрета действую и гарантируются ... но врядли у кого-то таковые остались, т.к. рублевые вклады даже запрещено лонгировать по договорам по которым предусмотрена автопролонгация ... это речь о срочных вкладах ...
рублевые текущие счета вроде иметь можно и они гарантируются ...
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IMPRINTER где та тонкая грань между вкладом и текущим счётом? т.е. как понимаю например и Бегемот и Тася готовы выдать карту в рублях. если процент например будут начислять по карточному (текущему) счёту - то это допустимо?
uaprofi написав:IMPRINTER где та тонкая грань между вкладом и текущим счётом? т.е. как понимаю например и Бегемот и Тася готовы выдать карту в рублях. если процент например будут начислять по карточному (текущему) счёту - то это допустимо?
4. Заборонити проведення на материковій території України таких операцій в російських рублях:
залучення вкладів (депозитів) за договорами банківського вкладу, у тому числі збільшення суми вкладу (депозиту), що були розміщені до набрання чинності Законом, а також пролонгація таких договорів;
надання коштів у кредит (позику), у тому числі за кредитами овердрафт, а також шляхом пролонгації строку користування кредитом (позикою) або його часткою за договором, укладеним до набрання чинності Законом.
____________________ если вы полистаете сайты банков - возможность открытия рублевых текущих счетов есть, а срочных вкладов - нет
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