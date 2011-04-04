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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1012101310141015
Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 23:17

IMPRINTER
где та тонкая грань между вкладом и текущим счётом?
т.е. как понимаю например и Бегемот и Тася готовы выдать карту в рублях.
если процент например будут начислять по карточному (текущему) счёту - то это допустимо?
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 23:55

  uaprofi написав:IMPRINTER
где та тонкая грань между вкладом и текущим счётом?
т.е. как понимаю например и Бегемот и Тася готовы выдать карту в рублях.

И не только они.
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 00:09

  uaprofi написав:IMPRINTER
где та тонкая грань между вкладом и текущим счётом?
т.е. как понимаю например и Бегемот и Тася готовы выдать карту в рублях.
если процент например будут начислять по карточному (текущему) счёту - то это допустимо?


https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0699500-14#Text

4. Заборонити проведення на материковій території України таких операцій в російських рублях:

залучення вкладів (депозитів) за договорами банківського вкладу, у тому числі збільшення суми вкладу (депозиту), що були розміщені до набрання чинності Законом, а також пролонгація таких договорів;

надання коштів у кредит (позику), у тому числі за кредитами овердрафт, а також шляхом пролонгації строку користування кредитом (позикою) або його часткою за договором, укладеним до набрання чинності Законом.

____________________
если вы полистаете сайты банков - возможность открытия рублевых текущих счетов есть, а срочных вкладов - нет
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 10:19

Пожалуйста напомните, в каком банке сейчас дают побольше % на карту или депо со свободным снятием ?
! чтоб можно снять сразу, без предзаказа (накрайняк день-в-день)
! 120К гривен
! без комиссий,
! без лимитов,
! без доп.пересылок на карты других банков (чтоб не попасть на овер)

(карту говноБИС не предлагать, касс Форварда и Универсала, "конячників" нет)
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 10:41

Re: Байки про банки і не тільки....

120К без предзаказа - нигде. Ну разве что из своей ячейки в сейфе.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
  • Банка на відпустку https://cutt.ly/Cosford_Airshow
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 10:43

  flysoulfly написав:Пожалуйста напомните, в каком банке сейчас дают побольше % на карту или депо со свободным снятием ?
! чтоб можно снять сразу, без предзаказа (накрайняк день-в-день)
! 120К гривен
! без комиссий,
! без лимитов,
! без доп.пересылок на карты других банков (чтоб не попасть на овер)

(карту говноБИС не предлагать, касс Форварда и Универсала, "конячників" нет)

ПУМБ, 6%, анкету финмона сразу заполняйте, указывая все свои доходы, работы, квартиры, дома и яхты :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 10:57

Re: Байки про банки і не тільки....

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