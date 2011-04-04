IMPRINTER
где та тонкая грань между вкладом и текущим счётом?
т.е. как понимаю например и Бегемот и Тася готовы выдать карту в рублях.
если процент например будут начислять по карточному (текущему) счёту - то это допустимо?
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Додано: Нед 30 сер, 2020 23:17
IMPRINTER
где та тонкая грань между вкладом и текущим счётом?
т.е. как понимаю например и Бегемот и Тася готовы выдать карту в рублях.
если процент например будут начислять по карточному (текущему) счёту - то это допустимо?
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
Додано: Нед 30 сер, 2020 23:55
И не только они.
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Додано: Пон 31 сер, 2020 00:09
4. Заборонити проведення на материковій території України таких операцій в російських рублях:
залучення вкладів (депозитів) за договорами банківського вкладу, у тому числі збільшення суми вкладу (депозиту), що були розміщені до набрання чинності Законом, а також пролонгація таких договорів;
надання коштів у кредит (позику), у тому числі за кредитами овердрафт, а також шляхом пролонгації строку користування кредитом (позикою) або його часткою за договором, укладеним до набрання чинності Законом.
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если вы полистаете сайты банков - возможность открытия рублевых текущих счетов есть, а срочных вкладов - нет
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Pig Lives Matter
Додано: Пон 31 сер, 2020 10:19
Пожалуйста напомните, в каком банке сейчас дают побольше % на карту или депо со свободным снятием ?
! чтоб можно снять сразу, без предзаказа (накрайняк день-в-день)
! 120К гривен
! без комиссий,
! без лимитов,
! без доп.пересылок на карты других банков (чтоб не попасть на овер)
(карту говноБИС не предлагать, касс Форварда и Универсала, "конячників" нет)
Додано: Пон 31 сер, 2020 10:41
Re: Байки про банки і не тільки....
120К без предзаказа - нигде. Ну разве что из своей ячейки в сейфе.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Пон 31 сер, 2020 10:43
ПУМБ, 6%, анкету финмона сразу заполняйте, указывая все свои доходы, работы, квартиры, дома и яхты
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 31 сер, 2020 10:57
Re: Байки про банки і не тільки....
Сберкасса (7%), райф (6%)
.......
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