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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1013101410151016
Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 13:40

  flysoulfly написав:Пожалуйста напомните, в каком банке сейчас дают побольше % на карту или депо со свободным снятием ?
! чтоб можно снять сразу, без предзаказа (накрайняк день-в-день)
! 120К гривен
! без комиссий,
! без лимитов,
! без доп.пересылок на карты других банков (чтоб не попасть на овер)

(карту говноБИС не предлагать, касс Форварда и Универсала, "конячників"- нет)

по своему кейсу, я так понял, 10% в тодобанке - это сейчас самый ЖЖИРР ?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 14:14

Re: Байки про банки і не тільки....

    .
    Mind the gap.
    You can't go over your budgets if you don't check!
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    • Банка на відпустку https://cutt.ly/Cosford_Airshow
    vitaliy_berdinskikh
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