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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 31 сер, 2020 13:40
flysoulfly написав:
Пожалуйста напомните, в каком банке сейчас дают побольше % на карту или депо со свободным снятием ?
! чтоб можно снять сразу, без предзаказа (накрайняк день-в-день)
! 120К гривен
! без комиссий,
! без лимитов,
! без доп.пересылок на карты других банков (чтоб не попасть на овер)
(карту говноБИС не предлагать, касс Форварда и Универсала, "конячників"- нет)
по своему кейсу, я так понял, 10% в тодобанке - это сейчас самый ЖЖИРР
?
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Додано: Пон 31 сер, 2020 14:14
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
- Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
- Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
- Банка на відпустку https://cutt.ly/Cosford_Airshow
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