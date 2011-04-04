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Байки про банки
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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1013101410151016
Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 13:40

  flysoulfly написав:Пожалуйста напомните, в каком банке сейчас дают побольше % на карту или депо со свободным снятием ?
! чтоб можно снять сразу, без предзаказа (накрайняк день-в-день)
! 120К гривен
! без комиссий,
! без лимитов,
! без доп.пересылок на карты других банков (чтоб не попасть на овер)

(карту говноБИС не предлагать, касс Форварда и Универсала, "конячників"- нет)

по своему кейсу, я так понял, 10% в тодобанке - это сейчас самый ЖЖИРР ?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 16:40

flysoulfly
12% на залишок (коко в форварда) зараз самий жирр
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 16:44

greenozon ему форвард не подходит
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 16:54

На аукціоні 28 серпня з рефінансування терміном до 90 днів НБУ надав 3 банкам 930 млн грн під 6% річних.

Про це йдеться у даних Нацбанку.

Зазначається, що у ході тендеру Кредобанк отримав 600 млн грн, Акордбанк - 320 млн грн, а Український банк реконструкції та розвитку - 10 млн грн.

Відповідно до графіку тендерів, наступний аукціон по 90-денному рефінансу пройде 4 вересня, а по рефінансу на термін від 1 до 5 років - 11 вересня

Нацбанк на аукціоні 21 серпня видав 60 млн грн короткострокового рефінансування банку "Авангард" під 6% річних.
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 16:55

Фонд гарантування на “голландському” аукціоні продав пул активів Дельта Банку, в який увійшли права вимоги за кредитами до юросіб та фізосіб на 20 млрд грн.

Серед відповідних боржників - у т.ч. "Херсонський суднобудівний завод", а також ТОВ “ТІ ЕЛ СІ СІСТЕМС”, ТОВ “Український Бізнес-Франчайзинг”, ТОВ “Мерчант Хауз” (останні три структури фігурували в матеріалах кримінального провадження Генпрокуратури №12014100000000703 щодо можливого виведення Дельта Банком за кордон 4,1 млрд грн рефінансування НБУ в 2014 році через пов`язані між собою українські компанії, окремі службові особи яких водночас були співробітниками Дельта Банку; власник фінустанови Микола Лагун публічно заперечував можливість таких зловживань).

Переможцем аукціону з пропозицією 46,1 млн грн стало ТОВ "Фінансова компанія "Дата Фінанс". У держреєстрі власником цієї структури значиться Олег Пекарський.
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