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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 31 сер, 2020 13:40
flysoulfly написав:
Пожалуйста напомните, в каком банке сейчас дают побольше % на карту или депо со свободным снятием ?
! чтоб можно снять сразу, без предзаказа (накрайняк день-в-день)
! 120К гривен
! без комиссий,
! без лимитов,
! без доп.пересылок на карты других банков (чтоб не попасть на овер)
(карту говноБИС не предлагать, касс Форварда и Универсала, "конячників"- нет)
по своему кейсу, я так понял, 10% в тодобанке - это сейчас самый ЖЖИРР
?
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Додано: Пон 31 сер, 2020 16:40
flysoulfly
12% на залишок (коко в форварда) зараз самий жирр
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greenozon
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Додано: Пон 31 сер, 2020 16:44
greenozon ему форвард не подходит
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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Додано: Пон 31 сер, 2020 16:54
На аукціоні 28 серпня з рефінансування терміном до 90 днів НБУ надав 3 банкам 930 млн грн під 6% річних.
Про це йдеться у даних Нацбанку.
Зазначається, що у ході тендеру Кредобанк отримав 600 млн грн, Акордбанк - 320 млн грн, а Український банк реконструкції та розвитку - 10 млн грн.
Відповідно до графіку тендерів, наступний аукціон по 90-денному рефінансу пройде 4 вересня, а по рефінансу на термін від 1 до 5 років - 11 вересня
Нацбанк на аукціоні 21 серпня видав 60 млн грн короткострокового рефінансування банку "Авангард" під 6% річних.
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Додано: Пон 31 сер, 2020 16:55
Фонд гарантування на “голландському” аукціоні продав пул активів Дельта Банку, в який увійшли права вимоги за кредитами до юросіб та фізосіб на 20 млрд грн.
Серед відповідних боржників - у т.ч. "Херсонський суднобудівний завод", а також ТОВ “ТІ ЕЛ СІ СІСТЕМС”, ТОВ “Український Бізнес-Франчайзинг”, ТОВ “Мерчант Хауз” (останні три структури фігурували в матеріалах кримінального провадження Генпрокуратури №12014100000000703 щодо можливого виведення Дельта Банком за кордон 4,1 млрд грн рефінансування НБУ в 2014 році через пов`язані між собою українські компанії, окремі службові особи яких водночас були співробітниками Дельта Банку; власник фінустанови Микола Лагун публічно заперечував можливість таких зловживань).
Переможцем аукціону з пропозицією 46,1 млн грн стало ТОВ "Фінансова компанія "Дата Фінанс". У держреєстрі власником цієї структури значиться Олег Пекарський.
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Додано: Пон 31 сер, 2020 22:04
jump написав:
Фонд гарантування на “голландському” аукціоні продав пул активів Дельта Банку, в який увійшли права вимоги за кредитами до юросіб та фізосіб на 20 млрд грн.
Серед відповідних боржників - у т.ч. "Херсонський суднобудівний завод", а також ТОВ “ТІ ЕЛ СІ СІСТЕМС”, ТОВ “Український Бізнес-Франчайзинг”, ТОВ “Мерчант Хауз” (останні три структури фігурували в матеріалах кримінального провадження Генпрокуратури №12014100000000703 щодо можливого виведення Дельта Банком за кордон 4,1 млрд грн рефінансування НБУ в 2014 році через пов`язані між собою українські компанії, окремі службові особи яких водночас були співробітниками Дельта Банку; власник фінустанови Микола Лагун публічно заперечував можливість таких зловживань).
Переможцем аукціону з пропозицією 46,1 млн грн стало ТОВ "Фінансова компанія "Дата Фінанс". У держреєстрі власником цієї структури значиться Олег Пекарський.
Четверта черга щось отримає?
https://fi202x.blogspot.com/
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flyman
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Додано: Пон 31 сер, 2020 23:04
flyman потерпите месячишко "По информации Фонда, процедура ликвидации финучреждения продлена с 5 октября 2019 года до 4 октября 2020 года включительно.
"
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
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Додано: Вів 01 вер, 2020 10:36
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Додано: Вів 01 вер, 2020 11:23
Планируется ли повышения суммы гарантирования вкладов для физлиц?
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Додано: Вів 01 вер, 2020 11:27
Хотя бы до мильйона
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