RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1015101610171018>
Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 11:42

  Investor_K написав:Хотя бы до мильйона

$ бажано! :wink:
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9428
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 638 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 13:14

  greenozon написав:
  Investor_K написав:Хотя бы до мильйона

$ бажано! :wink:


у батьки анлим )
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Pig Lives Matter
IMPRINTER
Аватар користувача
2
1

Свинорил 100 lvl
 
Повідомлень: 37612
З нами з: 06.08.09
Подякував: 214 раз.
Подякували: 5988 раз.
 
Профіль
9
5
2
Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 19:33

Шота математика не сходится, или у них 10 месяцев в году[/quote]
4 месяца и отбиваете свой вклад(перед этим покупаем биток или ефир). 25% в месяц. Пока пирамидос начался и есть реальный шанс отбить вклад и приумножить[/quote]Потом расскажете сколько заработали[/quote]
За 11 дней доход составил 16.76% по одному из вкладов. Вывел уже на кошелек 10 баксов на биткоин кошелек и перевел на карту аваля
Зображення
Промокод N3417GD на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
alex2013a90
Аватар користувача
 
Повідомлень: 156
З нами з: 19.04.19
Подякував: 3 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 19:55

Re: Байки про банки і не тільки....

  alex2013a90 написав:Вывел уже на ... биткоин кошелек и перевел на карту

Отето потери по этому вывел..перевел скоко составили?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 32248
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2563 раз.
Подякували: 3772 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 20:00

Re: Байки про банки і не тільки....

Комиссия qubittech 2.5% и комиссия trustee wallet 1.5%
Вывод от 10 usdt
Промокод N3417GD на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
alex2013a90
Аватар користувача
 
Повідомлень: 156
З нами з: 19.04.19
Подякував: 3 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 21:22

в РБ неспокійно...

"Moody's поставило на пересмотр долгосрочные рейтинги четырех белорусских банков в связи с возможностью их понижения. Речь идет о Беларусбанке, Белинвестбанке (оба принадлежат государству), Белагропромбанке и БПС-Сбербанке (принадлежит Сбербанку)."
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9428
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 638 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 12:28

Человек в Израиле хочет снять 100 шекелей со своей долларовой карты Универсал-банка.
Банкомат предлагает два варианта:
1. Оплата в шекелях. То есть - 100 шекелей.
2. Оплата в гривнах по курсу 8.5532. То есть - 855.32 гривны.
Какой вариант выбрать ? При каком варианте с карты спишется меньше долларов ?
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4650
З нами з: 27.12.17
Подякував: 98 раз.
Подякували: 401 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 12:37

  mustbe написав:Человек в Израиле хочет снять 100 шекелей со своей долларовой карты Универсал-банка.
Банкомат предлагает два варианта:
1. Оплата в шекелях. То есть - 100 шекелей.
2. Оплата в гривнах по курсу 8.5532. То есть - 855.32 гривны.
Какой вариант выбрать ? При каком варианте с карты спишется меньше долларов ?

Не считал конкретный кейс, но принято считать, что всегда лучше выставлять локальную (местную) валюту, в данном случае шекели.
При выборе валюты эмитента, или других вариантов - залёт на DCC практически гарантирован
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 12416
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7111 раз.
Подякували: 3272 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 12:58

Re: Байки про банки і не тільки....

  mustbe написав:Какой вариант выбрать ?


Остаться таки в Израиле.
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5818
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 521 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 13:00

  mustbe написав:Человек в Израиле хочет снять 100 шекелей со своей долларовой карты Универсал-банка.
Банкомат предлагает два варианта:
1. Оплата в шекелях. То есть - 100 шекелей.
2. Оплата в гривнах по курсу 8.5532. То есть - 855.32 гривны.
Какой вариант выбрать ? При каком варианте с карты спишется меньше долларов ?

Ну понятно, что не в гривне. Если снимет шекели, то должен быть курс мпс.
А какие там комисси карты - хай смотрит свои тарифы
Stringer
 
Повідомлень: 11397
З нами з: 23.01.13
Подякував: 329 раз.
Подякували: 1596 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1015101610171018>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 23, 24, 25
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 19:22
244 216264
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 бер, 2019 16:23
octopus
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 15:31
50 84274
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 13:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 12:42
18 22079
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 14:45
alex66food

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (89028)
02.09.2020 13:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.